Dinamo je na korak do novog pojačanja poteza: Iz Saudijske Arabije stiže bivši hajdukovac Iker Almena! Torcida mu je lani vikala da ostane, a sada briše Hajdukove fotke s društvenih mreža
Almena povukao potez kojim je naljutio navijače Hajduka. Ostavljaju gnjusne komentare...
Dinamo je blizu dovođenja donedavnog hajdukovca i nogometaša saudijskog Al-Qadsiaha, Ikera Almene (22). Riječ je o krilnom napadaču kojem je Torcida u posljednjoj utakmici prošle sezone skandirala da ostane u Splitu. U dresu "bijelih" odigrao 23 utakmice, a zabio je četiri gola uz tri asistencije u svim natjecanjima.
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Almena može igrati na oba krila, a u Maksimiru u njemu vide igrača koji bi dugoročno mogao ostaviti trag u klubu. Dinamo bi ga trebao dovesti na posudbu uz opciju otkupa o kojoj će se tek kasnije konkretno pričati.
I dok navijači zagrebačkog kluba budno čekaju službenu potvrdu njegovog dolaska, Almena je povukao znakoviti potez na društvenim mrežama. S Instagrama je uklonio sve objave u Hajdukovom dresu, dok su mu one iz Girone i Saudijske Arabije i dalje na profilu.
Ostavio je tek jednu objavu iz Hrvatske "u civilu", a njegov potez brzo su prepoznali i osudili navijači Hajduka, koji su zasuli njegov Instagram neukusnim, pa i gnjusnim komentarima kojima ne bi trebalo biti mjesta u sportu.
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