NOVI IZAZOV

Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'

Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'
Nakon rastanka s Novakom Đokovićem u ožujku 2024., naš proslavljeni as imao je kratke epizode s Elenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom tijekom 2025. godine, a trenutačno je bez angažmana

Teniska legenda Goran Ivanišević (54) podijelio je s pratiteljima na Instagramu dirljiv i važan trenutak iz obiteljskog života. Nakon turbulentne profesionalne godine, Goran je u potpunosti posvećen sinu i njegovoj budućnosti, a pred njima je velika odluka. Ivanišević je objavio seriju fotografija na kojima sa sinom, kojeg od milja zove Manči, obilazi američke sveučilišne kampuse.

U deset dana posjetili su pet vrhunskih fakulteta, a Goran je u opisu otkrio kako je sada na sinu da odabere svoj "drugi dom" za budućnost, odnosno sveučilište na kojem će nastaviti edukaciju i teniski razvoj.

- Sada je na Mančiju da odabere dom daleko od doma za doglednu budućnost i za ono što će biti iskustvo koje mijenja život. Ovo će biti sve samo ne lak izbor - napisao je ponosni otac.

Ova objava dolazi u vrijeme kada je Ivanišević, nakon niza uspješnih, ali i kratkotrajnih trenerskih suradnji, trenutno bez angažmana. Nakon rastanka s Novakom Đokovićem u ožujku 2024., naš proslavljeni as imao je kratke epizode s Elenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom tijekom 2025. godine. 

