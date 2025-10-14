Ivaniševićev sin Emanuel odlazi daleko od Hrvatske! 'To je odluka koju nije lako donijeti'

Teniska legenda Goran Ivanišević (54) podijelio je s pratiteljima na Instagramu dirljiv i važan trenutak iz obiteljskog života. Nakon turbulentne profesionalne godine, Goran je u potpunosti posvećen sinu i njegovoj budućnosti, a pred njima je velika odluka. Ivanišević je objavio seriju fotografija na kojima sa sinom, kojeg od milja zove Manči, obilazi američke sveučilišne kampuse.

U deset dana posjetili su pet vrhunskih fakulteta, a Goran je u opisu otkrio kako je sada na sinu da odabere svoj "drugi dom" za budućnost, odnosno sveučilište na kojem će nastaviti edukaciju i teniski razvoj.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

- Sada je na Mančiju da odabere dom daleko od doma za doglednu budućnost i za ono što će biti iskustvo koje mijenja život. Ovo će biti sve samo ne lak izbor - napisao je ponosni otac.

Ova objava dolazi u vrijeme kada je Ivanišević, nakon niza uspješnih, ali i kratkotrajnih trenerskih suradnji, trenutno bez angažmana. Nakon rastanka s Novakom Đokovićem u ožujku 2024., naš proslavljeni as imao je kratke epizode s Elenom Ribakinom i Stefanosom Tsitsipasom tijekom 2025. godine.