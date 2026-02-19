Amerikanka osvojila olimpijsku medalju nakon osam godina pa se oglasila emotivnom objavom

Mikaela Shiffrin opet je olimpijska pobjednica! Nevjerojatna Amerikanka došla je do zlatne medalje nakon dugih osam godina bez olimpijske medalje i bolnog posrtanja u Pekingu. Shiffrin je pomela konkurenciju u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo i osvojila svoje treće olimpijsko zlato, najviše u povijesti američkog alpskog skijanja.

Dominirala je na stazi Olimpia delle Tofane na način koji se rijetko viđa. Već nakon prve vožnje stvorila je ogromnu prednost od 0,82 sekunde ispred Njemice Lene Duerr, a onda je u drugoj vožnji samo potvrdila zašto je sa 108 pobjeda u Svjetskom kupu najveća skijašica svih vremena. Njena ukupna prednost od 1,50 sekundi ispred srebrne Švicarke Camille Rast najveća je pobjednička razlika u jednoj olimpijskoj utrci još od 1998. godine.

Nakon osvajanja medalje objavila je objavu na Instagramu u kojoj se osvrnula na period iza nje i sve teške trenutke koje je prošla. Istaknula je koliko je zahvalna svom timu, ali i suparnicama koje ju guraju da bude još bolja.

"Pobijedila sam! Uspjela sam, unatoč strahu, adrenalinu i potencijalnim kritikama ljudi koji ne znaju ništa i ni ne pokušavaju razumjeti. Preispitivala sam sve što sam naučila u životu, nekoliko puta ovaj tjedan. Pitala sam se kakvu snagu imam u srcu i trebam li uopće ovo raditi. A onda sam ta pitanja ostavila iza sebe i svejedno izašla na stazu" - napisala je Shiffrin pa nastavila:

"Učila sam i rasla sa svojim timom. Komunicirali smo i čvrsto stajali jedni za druge. Oni su čvrsto stajali uz mene. Znajući čemu ćemo se izložiti na ovom putu, znajući kakvi nas zahtjevi čekaju – svejedno su odabrali biti tu sa mnom. To biraju svaki dan"

Foto: Lisi Niesner

"Gledala sam oko sebe sve svoje kolegice i suparnice. Pitala sam se osjećaju li se i one ovako. Osjetila sam kratak trenutak ogorčenosti... zašto morate sve biti tako prokleto dobre u ovome? Zašto ne može biti lakše? A onda sam osjetila ogromnu zahvalnost. Hvala vam što me gurate naprijed. Hvala vam što ste uvijek ljubazne i pune razumijevanja, žestoke i snažne. Hvala vam što predvodite ili me slijedite odmah iza, kako bismo zajedno mogle rušiti barijere i podizati razinu našeg sporta. Pobijedila sam. Je**no sam pobijedila. Ovo, baš ovo, je lutrija i ja sam dobila - napisala je.

"A, da, dobila sam i medalju" - zaključila je zlatna Amerikanka.