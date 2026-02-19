Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNA MIKAELA SHIFFRIN

Amerikanka osvojila olimpijsku medalju nakon osam godina pa se oglasila emotivnom objavom

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 3 min
Amerikanka osvojila olimpijsku medalju nakon osam godina pa se oglasila emotivnom objavom
6
Foto: Aleksandra Szmigiel

Uspjela sam, unatoč strahu, adrenalinu i potencijalnim kritikama ljudi koji ne znaju ništa i ni ne pokušavaju razumjeti - napisala je Mikaela Shiffrin

Admiral

Mikaela Shiffrin opet je olimpijska pobjednica! Nevjerojatna Amerikanka došla je do zlatne medalje nakon dugih osam godina bez olimpijske medalje i bolnog posrtanja u Pekingu. Shiffrin je pomela konkurenciju u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo i osvojila svoje treće olimpijsko zlato, najviše u povijesti američkog alpskog skijanja.

Cross-Country Skiing - Women's Team Sprint Qualification Short Track Speed Skating - Women's 3000m Relay - Finals Short Track Speed Skating - Women's 1000m - Semifinals
20
Foto: Handout

Dominirala je na stazi Olimpia delle Tofane na način koji se rijetko viđa. Već nakon prve vožnje stvorila je ogromnu prednost od 0,82 sekunde ispred Njemice Lene Duerr, a onda je u drugoj vožnji samo potvrdila zašto je sa 108 pobjeda u Svjetskom kupu najveća skijašica svih vremena. Njena ukupna prednost od 1,50 sekundi ispred srebrne Švicarke Camille Rast najveća je pobjednička razlika u jednoj olimpijskoj utrci još od 1998. godine.

SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO 'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Nakon osvajanja medalje objavila je objavu na Instagramu u kojoj se osvrnula na period iza nje i sve teške trenutke koje je prošla. Istaknula je koliko je zahvalna svom timu, ali i suparnicama koje ju guraju da bude još bolja.

"Pobijedila sam! Uspjela sam, unatoč strahu, adrenalinu i potencijalnim kritikama ljudi koji ne znaju ništa i ni ne pokušavaju razumjeti. Preispitivala sam sve što sam naučila u životu, nekoliko puta ovaj tjedan. Pitala sam se kakvu snagu imam u srcu i trebam li uopće ovo raditi. A onda sam ta pitanja ostavila iza sebe i svejedno izašla na stazu" - napisala je Shiffrin pa nastavila:

VIDEO: SVLADALE JE EMOCIJE Slomljena Zrinka je zaplakala: 'Slušala sam glupe savjete...'
Slomljena Zrinka je zaplakala: 'Slušala sam glupe savjete...'

"Učila sam i rasla sa svojim timom. Komunicirali smo i čvrsto stajali jedni za druge. Oni su čvrsto stajali uz mene. Znajući čemu ćemo se izložiti na ovom putu, znajući kakvi nas zahtjevi čekaju – svejedno su odabrali biti tu sa mnom. To biraju svaki dan"

Alpine Skiing - Women's Slalom Run 1
Foto: Lisi Niesner

"Gledala sam oko sebe sve svoje kolegice i suparnice. Pitala sam se osjećaju li se i one ovako. Osjetila sam kratak trenutak ogorčenosti... zašto morate sve biti tako prokleto dobre u ovome? Zašto ne može biti lakše? A onda sam osjetila ogromnu zahvalnost. Hvala vam što me gurate naprijed. Hvala vam što ste uvijek ljubazne i pune razumijevanja, žestoke i snažne. Hvala vam što predvodite ili me slijedite odmah iza, kako bismo zajedno mogle rušiti barijere i podizati razinu našeg sporta. Pobijedila sam. Je**no sam pobijedila. Ovo, baš ovo, je lutrija i ja sam dobila - napisala je. 

"A, da, dobila sam i medalju" - zaključila je zlatna Amerikanka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
SNAGATOR I LJEPOTICA

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...

Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
SLALOM U CORTINI D'AMPEZZO

'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji

Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve
VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO
POGLEDAJTE

VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO

Na kraju utrke na stazu je istrčala životinja koja nije bila na povodcu. Nije ugrozila natjecateljice, ali je trčala iza naše Tene Hadžić pri ulasku u cilj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026