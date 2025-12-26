ANKETA Drugo mjesto, sukob s Livajom i Hajduk koji dolazi do bodova. Ocijenite trenera 'bilih'

Gonzalo Garcia imao je jako dobru sezonu s Istrom prošle sezone i to mu je donijelo uzavrelu klupu Hajduka. Uprava "bilih" je u Španjolcu vidjela pravog čovjeka za taj dugo očekivani san i za sada sve ide u prilično dobrom smjeru, uz poneke oscilacije. Istina, Hajduk je još jednom doživio debakl u Europi i nije dohvatio skupine Konferencijske lige, ali u HNL-u je nekoliko puta bio vodeći, igrao nekad sjajno, nekad loše, te je na blagdansku pauzu otišao s bodom manje od Dinama.

Pokretanje videa... 00:48 Hajduk - Vukovar | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Španjolski trener je, slično ako i njegov kolega Mario Kovačević u Dinamu, počeo sjajno te su se dvije najveće hrvatske momčadi pratile u bod sve do međusobnog okršaja na Poljudu. Pregazio je Hajduk četiri utakmice na otvaranju, a onda je stigao egal s Rijekom. Nakon toga poraz od Varaždina pa i poraz od Dinama u Splitu. U HNL-u se Hajduk stabilizirao i veže šest utakmica bez poraza uz pet pobjeda.

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon toga opet problemi. Rijeka potpuno "razmontirava" Garcijinu taktiku i zabija pet komada Hajduku, nakon čeka slijede neriješeni rezultati protiv Varaždina i Dinama. Na Maksimiru je Garcia bio podređen Kovačeviću, ali poveo, pa izgubio sva tri boda u zadnjoj minuti. U posljednja dva kola Hajduk je dobio Lokomotivu i Vukovar i eto ga na 37 bodova. Europa je bila loša. Zira se prošla na jedvite jade, a onda hladan tuš protiv Dinamo Cityja i bolno ispadanje, ali to je u Splitu već zaboravljeno.

Statistika kaže ovako: 18 utakmica, 11 pobjeda, četiri remija i tri poraza. Garcia u derbijima ne briljira. Poraz i neriješeno i protiv Dinama i protiv Rijeke, dok je Osijek bio lagan zadatak za Hajduk. Oscilirala je igra Hajduka ove sezone, ali je ovaj put rezultat bio tu. U 24 utakmice u svim natjecanjima, Garcia je osvojio 2.08 bodova u prosjeku. Gattuso je u 43 utakmice osvajao 1.72 boda u prosjeku. Nakon isto odigranih utakmica Garcia ima bod više od Gattusa. Hajduk je pod Garcijom zabio 29 golova i primio 17.

Garcia je dobio nekoliko novih igrača, "otkrio" je Branimira Mlačića koji konstantno igra te za sada djeluje kao pravi izbor za "bile". Nakon ozljede Livaje gurnuo je Šegu u vrh napada i pogodio. Šego je procvjetao i nosio Hajduk u zadnjih nekoliko kola. Ipak, treba izdvojiti i trzavice s kapetanom Livajom oko igranja, odnosno ne igranja. Livaja nije htio u igru jer ga je, kako je rekao Garcia, bolio trbuh, u onom potopu od Rijeke, a pojavile su se glasine o sukobu trenera i kapetana. Nešto nije sjelo između njih dvojice, ali je sada to iza njih.

Vas pitamo da ocijenite polusezonu Gonzala Garcije na klupi Hajduka.