Obavijesti

Sport

Komentari 7
GONZALO GARCIA

ANKETA Drugo mjesto, sukob s Livajom i Hajduk koji dolazi do bodova. Ocijenite trenera 'bilih'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Drugo mjesto, sukob s Livajom i Hajduk koji dolazi do bodova. Ocijenite trenera 'bilih'
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Gonzalo Garcia je sjajno počeo na klupi Hajduka u HNL-u. U Europi je doživio debakl, ali momčad pobjeđuje i kada ne igra najbolje. Nakon 18 kola Hajduk je drugi sa samo bodom zaostatka za Dinamom

Gonzalo Garcia imao je jako dobru sezonu s Istrom prošle sezone i to mu je donijelo uzavrelu klupu Hajduka. Uprava "bilih" je u Španjolcu vidjela pravog čovjeka za taj dugo očekivani san i za sada sve ide u prilično dobrom smjeru, uz poneke oscilacije. Istina, Hajduk je još jednom doživio debakl u Europi i nije dohvatio skupine Konferencijske lige, ali u HNL-u je nekoliko puta bio vodeći, igrao nekad sjajno, nekad loše, te je na blagdansku pauzu otišao s bodom manje od Dinama.

Pokretanje videa...

Hajduk - Vukovar 00:48
Hajduk - Vukovar | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Španjolski trener je, slično ako i njegov kolega Mario Kovačević u Dinamu, počeo sjajno te su se dvije najveće hrvatske momčadi pratile u bod sve do međusobnog okršaja na Poljudu. Pregazio je Hajduk četiri utakmice na otvaranju, a onda je stigao egal s Rijekom. Nakon toga poraz od Varaždina pa i poraz od Dinama u Splitu. U HNL-u se Hajduk stabilizirao i veže šest utakmica bez poraza uz pet pobjeda. 

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon toga opet problemi. Rijeka potpuno "razmontirava" Garcijinu taktiku i zabija pet komada Hajduku, nakon čeka slijede neriješeni rezultati protiv Varaždina i Dinama. Na Maksimiru je Garcia bio podređen Kovačeviću, ali poveo, pa izgubio sva tri boda u zadnjoj minuti. U posljednja dva kola Hajduk je dobio Lokomotivu i Vukovar i eto ga na 37 bodova. Europa je bila loša. Zira se prošla na jedvite jade, a onda hladan tuš protiv Dinamo Cityja i bolno ispadanje, ali to je u Splitu već zaboravljeno.

Statistika kaže ovako: 18 utakmica, 11 pobjeda, četiri remija i tri poraza. Garcia u derbijima ne briljira. Poraz i neriješeno i protiv Dinama i protiv Rijeke, dok je Osijek bio lagan zadatak za Hajduk. Oscilirala je igra Hajduka ove sezone, ali je ovaj put rezultat bio tu. U 24 utakmice u svim natjecanjima, Garcia je osvojio 2.08 bodova u prosjeku. Gattuso je u 43 utakmice osvajao 1.72 boda u prosjeku. Nakon isto odigranih utakmica Garcia ima bod više od Gattusa. Hajduk je pod Garcijom zabio 29 golova i primio 17.

KUHA SE TRANSFER Poznati agent pričao o Mlačiću s Talijanima: 'Mora otići u klub u kojem neće biti samo puki broj'
Poznati agent pričao o Mlačiću s Talijanima: 'Mora otići u klub u kojem neće biti samo puki broj'
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK UŽIVO HNL transferi: Osijek je već doveo Barišića, a blizu su još dvojica. Tabinas u Dinamo?
UŽIVO HNL transferi: Osijek je već doveo Barišića, a blizu su još dvojica. Tabinas u Dinamo?

Garcia je dobio nekoliko novih igrača, "otkrio" je Branimira Mlačića koji konstantno igra te za sada djeluje kao pravi izbor za "bile". Nakon ozljede Livaje gurnuo je Šegu u vrh napada i pogodio. Šego je procvjetao i nosio Hajduk u zadnjih nekoliko kola. Ipak, treba izdvojiti i trzavice s kapetanom Livajom oko igranja, odnosno ne igranja. Livaja nije htio u igru jer ga je, kako je rekao Garcia, bolio trbuh, u onom potopu od Rijeke, a pojavile su se glasine o sukobu trenera i kapetana. Nešto nije sjelo između njih dvojice, ali je sada to iza njih.

Vas pitamo da ocijenite polusezonu Gonzala Garcije na klupi Hajduka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...
LU VOLI I SKIJANJE...

FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

Nakon što su 24sata objavila ekskluzivne fotografije Gvardiola i misteriozne plavuše u Bogovićevoj, portal Teleskop otkrio je tko je ona...
ŠUŠKA SE Zavela je Modrićevog suigrača: Sydney Sweeney ljubi igrača hrvatskih korijena?!
ATRAKTIVNA PLAVUŠA

ŠUŠKA SE Zavela je Modrićevog suigrača: Sydney Sweeney ljubi igrača hrvatskih korijena?!

Talijanski mediji raspisali su se o navodnoj ljubavnoj vezi između američkog nogometaša hrvatskog podrijetla Christiana Pulišića i slavne glumice Sydney Sweeney
Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...
PROBLEMI 'VATRENIH'

Dalić: Osam godina nismo bili u ovakvoj situaciji. Mladi nemaju kvalitetu i nisu standardni...

U narednih šest mjeseci nadam se da će situacija biti kvalitetnija i da će imati bolji status. Samo je nekolicina igrača standardna i to su većinom stariji igrači, kazao je izbornik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025