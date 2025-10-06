Dominik Kotarski javno je izrazio svoju kandidaturu za prvog golmana 'vatrenih', Livaković je provjerena opcija, ali ne igra u klubu, a Ivica Ivušić standardan je na golu Hajduka
ANKETA Livaković sjedi na klupi, Kotarski želi priliku. Tko treba biti prvi golman 'vatrenih'?
Zlatko Dalić na prošlom je okupljanju reprezentacije istaknuo kako je Dominik Livaković (30) prvi golman reprezentacije i da će tako ostati. O bivšem golmanu Dinama nije potrebno trošiti puno riječi, njegova je kvaliteta neupitna, a to potvrđuju 68 nastupa koje je upisao u dresu hrvatske nogometne reprezentacije.
Ali, Livaković trenutačno proživljava najizazovnije dane otkako je otišao s Maksimira. Fenerbahče je prestao računati na njega, pa ga je poslao na posudbu u Gironu. Tamo je, pretpostavljalo se, trebao dobiti priliku na golu i redovitu minutažu, što mu je i glavna briga u ovoj sezoni koja prethodi Svjetskom prvenstvu.
Ali, to zasad nije slučaj. Livaković je svih pet utakmica u Gironi gledao s klupe, posljednje minute ostaju mu one koje je proveo na golu Hrvatske protiv Crne Gore, još tamo 8. rujna...
S druge strane, njegov imenjak Dominik Kotarski (25) itekako konkurira za poziciju 'jedinice'. Kotarski je prvi golman u Kopenhagenu s kojim igra i Ligu prvaka, a imao je i tri vrlo dobre sezone za PAOK. Za ''vatrene'' ima tek jedan službeni nastup i u medijskom istupu nije skrivao kako želi svoju priliku.
Tu je i Ivica Ivušić (30), koji se ljetos pridružio Hajduku. Ivušić ima 'samo' šest utakmica za reprezentaciju, ali je njezin dugogodišnji član i osvajač svjetske bronce iz Katra. Odlaskom iz HNL-a u Ciparski Pafos malo je ispao iz okvira reprezentacije, ali Dalić je još ranije pokazao kako mu, kada je potrebno, vjeruje na golu.
Evo i statističke usporedbe naših golmana, koju u slučaju Livakovića treba uzeti s dozom rezerve, s obzirom na mali uzorak utakmica.
Hrvatsku čekaju dvije važne utakmice u kvalifikacijama za Mundijal. ''Vatreni'' su zasad stopostotni u kvalifikacijama s 12 pobjeda iz četiri utakmice, a s pobjedama protiv Češke (četvrtak, 9. listopada) i Gibraltara (12. listopad) mogu praktički potvrditi prvo mjesto u skupini i samim time izboriti direktnu kartu za SP u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Što vi mislite, tko bi trebao biti na golu za te dvije utakmice?
