ANKETA Livaković sjedi na klupi, Kotarski želi priliku. Tko treba biti prvi golman 'vatrenih'?

Zlatko Dalić na prošlom je okupljanju reprezentacije istaknuo kako je Dominik Livaković (30) prvi golman reprezentacije i da će tako ostati. O bivšem golmanu Dinama nije potrebno trošiti puno riječi, njegova je kvaliteta neupitna, a to potvrđuju 68 nastupa koje je upisao u dresu hrvatske nogometne reprezentacije.

Ali, Livaković trenutačno proživljava najizazovnije dane otkako je otišao s Maksimira. Fenerbahče je prestao računati na njega, pa ga je poslao na posudbu u Gironu. Tamo je, pretpostavljalo se, trebao dobiti priliku na golu i redovitu minutažu, što mu je i glavna briga u ovoj sezoni koja prethodi Svjetskom prvenstvu.

Prva utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Hrvatske i Francuske, zagrijavanje hrvatske reprezentacije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ali, to zasad nije slučaj. Livaković je svih pet utakmica u Gironi gledao s klupe, posljednje minute ostaju mu one koje je proveo na golu Hrvatske protiv Crne Gore, još tamo 8. rujna...

S druge strane, njegov imenjak Dominik Kotarski (25) itekako konkurira za poziciju 'jedinice'. Kotarski je prvi golman u Kopenhagenu s kojim igra i Ligu prvaka, a imao je i tri vrlo dobre sezone za PAOK. Za ''vatrene'' ima tek jedan službeni nastup i u medijskom istupu nije skrivao kako želi svoju priliku.

Trening hrvatske nogometne reprezentacije na splitskom Poljudu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Tu je i Ivica Ivušić (30), koji se ljetos pridružio Hajduku. Ivušić ima 'samo' šest utakmica za reprezentaciju, ali je njezin dugogodišnji član i osvajač svjetske bronce iz Katra. Odlaskom iz HNL-a u Ciparski Pafos malo je ispao iz okvira reprezentacije, ali Dalić je još ranije pokazao kako mu, kada je potrebno, vjeruje na golu.

Evo i statističke usporedbe naših golmana, koju u slučaju Livakovića treba uzeti s dozom rezerve, s obzirom na mali uzorak utakmica.

Foto: Sofascore za 24sata

Hrvatsku čekaju dvije važne utakmice u kvalifikacijama za Mundijal. ''Vatreni'' su zasad stopostotni u kvalifikacijama s 12 pobjeda iz četiri utakmice, a s pobjedama protiv Češke (četvrtak, 9. listopada) i Gibraltara (12. listopad) mogu praktički potvrditi prvo mjesto u skupini i samim time izboriti direktnu kartu za SP u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Što vi mislite, tko bi trebao biti na golu za te dvije utakmice?