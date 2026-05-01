Obavijesti

Sport

Komentari 2
NEIZVJESNOST ZBOG RATA

ANKETA Hoće li Iranci nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026.?

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: KAAN SOYTURK/REUTERS

Predsjednik Fife potvrdio je da Iran nastupa na Svjetskom prvenstvu 2026. i da sve utakmice odigrava u SAD-u, zemlji s kojom je Iran u ratu, ali situacija se mijenja iz dana u dan

Iran je bio jedna od prvih reprezentacija koja se kvalificirala za SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Reprezentacija zauzima 21. mjesto na Fifinoj ljestvici i drugo u Aziji, a u skupini G čekaju ih Belgija, Egipat i Novi Zeland. Sve tri grupne utakmice igraju u SAD-u, dvije u Los Angelesu i jednu u Seattleu. Prva utakmica je 15. lipnja protiv Novog Zelanda. No, ono što je trebala biti samo sportska priča pretvorilo se u jedan od najvećih geopolitičkih skandala u povijesti Svjetskog prvenstva.

Šefu iranskog saveza izdali pa poništili vizu u Kanadi. Vežu ga s terorističkom organizacijom?!

Krajem veljače SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran u kojima je poginulo najmanje 1000 ljudi, uključujući iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneia. Iran je uzvratio raketama i dronovima prema Izraelu i američkim vojnim bazama u regiji. Primirje je dogovoreno, ali mirovni pregovori su zapali u slijepu ulicu.

Predsjednik iranske nogometne federacije Mehdi Taj odmah je reagirao. Poručio je da 'nije moguće s nadom gledati prema Svjetskom prvenstvu nakon napada'. Iran je zatražio od Fife premještanje utakmica iz SAD-a u Meksiko, no oni su odbili taj zahtjev, a meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je da utakmice ostaju na planiranim lokacijama.

Infantino: Iran će igrati na SP-u!

Drama se nastavila i ovog tjedna tijekom Fifina kongresa u Kanadi. Iranskoj nogometnoj delegaciji, pa i samom Taju, odbili su izdati vize za ulazak u zemlju, a Kanada je objasnila da su neki članovi delegacije povezani s Iranskom revolucionarnom gardom, koju Kanada smatra terorističkom organizacijom. Iran je tako bio jedina od 211 članica Fife bez zastupnika na kongresu u Vancouveru.

Hoće li Iran nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026.?

ODGOVORI
Vidi rezultate

FIFA inzistira, Trump se predomišlja

Na kongresu Gianni Infantino je jasno poručio.

- Iran nastupa na SP-u 2026. i igra u SAD-u. Razlog je jednostavan, moramo ujediniti svijet - rekao je.

Dalićev veliki as za Mundijal se nakon ozljede vraća u klub. Evo što ga sada očekuje

Trump je isprva rekao da nema prigovora, no dan kasnije na društvenim mrežama napisao je da ne smatra prikladnim da Iran bude tamo "zbog vlastite sigurnosti". SP počinje 11. lipnja, a hoće li iranski nogometaši zaista zaigrati u Los Angelesu nitko još ne zna sa sigurnošću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026