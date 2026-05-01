ANKETA Hoće li Iranci nastupiti na Svjetskom prvenstvu 2026.?

Iran je bio jedna od prvih reprezentacija koja se kvalificirala za SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Reprezentacija zauzima 21. mjesto na Fifinoj ljestvici i drugo u Aziji, a u skupini G čekaju ih Belgija, Egipat i Novi Zeland. Sve tri grupne utakmice igraju u SAD-u, dvije u Los Angelesu i jednu u Seattleu. Prva utakmica je 15. lipnja protiv Novog Zelanda. No, ono što je trebala biti samo sportska priča pretvorilo se u jedan od najvećih geopolitičkih skandala u povijesti Svjetskog prvenstva.

Krajem veljače SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran u kojima je poginulo najmanje 1000 ljudi, uključujući iranskog vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hameneia. Iran je uzvratio raketama i dronovima prema Izraelu i američkim vojnim bazama u regiji. Primirje je dogovoreno, ali mirovni pregovori su zapali u slijepu ulicu.

Predsjednik iranske nogometne federacije Mehdi Taj odmah je reagirao. Poručio je da 'nije moguće s nadom gledati prema Svjetskom prvenstvu nakon napada'. Iran je zatražio od Fife premještanje utakmica iz SAD-a u Meksiko, no oni su odbili taj zahtjev, a meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je da utakmice ostaju na planiranim lokacijama.

Drama se nastavila i ovog tjedna tijekom Fifina kongresa u Kanadi. Iranskoj nogometnoj delegaciji, pa i samom Taju, odbili su izdati vize za ulazak u zemlju, a Kanada je objasnila da su neki članovi delegacije povezani s Iranskom revolucionarnom gardom, koju Kanada smatra terorističkom organizacijom. Iran je tako bio jedina od 211 članica Fife bez zastupnika na kongresu u Vancouveru.

FIFA inzistira, Trump se predomišlja

Na kongresu Gianni Infantino je jasno poručio.

- Iran nastupa na SP-u 2026. i igra u SAD-u. Razlog je jednostavan, moramo ujediniti svijet - rekao je.

Trump je isprva rekao da nema prigovora, no dan kasnije na društvenim mrežama napisao je da ne smatra prikladnim da Iran bude tamo "zbog vlastite sigurnosti". SP počinje 11. lipnja, a hoće li iranski nogometaši zaista zaigrati u Los Angelesu nitko još ne zna sa sigurnošću.