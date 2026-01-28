ANKETA Jesu li suci 'pogurali' Šveđane u zadnjim sekundama?

U dramatičnoj završnici utakmice drugog kruga Europskog prvenstva u rukometu između Švedske i Mađarske, koja je završila neriješenih 32-32, u središtu pozornosti našla se sudačka odluka koja je snažno odjeknula rukometnom javnošću. Ishod tog susreta ima izravne posljedice i za hrvatsku reprezentaciju u borbi za plasman u polufinale.

Mađarska je pri rezultatu 32-32 imala napad za pobjedu u posljednjih dvadesetak sekundi. Zoltan Szita probio se prema golu, skočio na šut, a u duel s njim ušao je švedski igrač Hampus Wanne. Došlo je do kontakta u trenutku kada je mađarski igrač već bio u zraku. Umjesto očekivanog sedmerca, njemački suci Robert Schulze i Tobias Tönnies dosudili su probijanje, odnosno prekršaj u napadu.

Takva odluka izazvala je šok među mađarskim igračima i stožerom, ali i među brojnim navijačima. Mađari su žestoko prosvjedovali, tražeći pregledavanje snimke i kazneni udarac, smatrajući da se švedski branič nalazio u nedozvoljenoj poziciji, unutar šest metara. Iako je videoanaliza, osobito u usporenoj snimci, pokazala da je noga švedskog igrača bila u golmanskom prostoru, suci su ostali pri prvotnoj odluci, procijenivši da je situaciji prethodilo probijanje u napadu.

Video pogledajte OVDJE.

Nakon dosuđenog prekršaja, Šveđani su dobili priliku čak i za pobjedu. Vratar Andreas Palicka brzo je uzeo loptu i pokušao pogoditi prazna vrata s vlastite polovice, no njegov šut nije pronašao put do mreže. Utakmica je tako završila bez pobjednika.

Remi je ozbiljno zakomplicirao situaciju Šveđanima, koji više nemaju sudbinu u svojim rukama. Čak ni eventualna pobjeda u posljednjem kolu ne jamči im plasman na završni vikend, ovisno o ishodima ostalih utakmica.

