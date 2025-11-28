Obavijesti

ANKETA Kako će Dinamo proći u Europi? Borio se za vrh, ali sve mu je u rukama i nakon potopa

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniel Derajinski

Hoće li Dinamo ispuniti cilj i izboriti top 24 koji vodi u doigravanje? Vidite li možda ''modre'' i dalje u top 8, ili mislite kako će se nastaviti loša forma? Glasajte u anketi

Nogometaši Dinama izgubili su 4-0 na gostovanju kod Lillea u petom kolu Europske lige. ''Modri'' su nakon dvije uvjerljive pobjede nanizali tri utakmice bez punog plijena u Europi, što ih je dovelo i u nešto nepovoljniji položaj u kalkulacijama za prolaz u nokaut fazu natjecanja.

Zagrebački je klub nakon poraza u Francuskoj ostao na sedam bodova, što je dovoljno za 23. mjesto na tablici, ali si je zagorčao život s dva teška poraza. Naime, ''modri'' su nakon trećeg kola imali gol razliku +4, a sad je -3...

Unatoč tome, sve je i dalje u rukama Dinama. Očekuje se kako će za prolaz biti dovoljno 11 bodova, što znači kako bi momčadi Marija Kovačevića bila dovoljna pobjeda i remi u preostale tri utakmice. Top 8, koji će direktno izboriti plasman u osmini finala EL-a, ''modrima'' bježi za tri boda. 

LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026
LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026 | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

Podsjetimo, slijedi još jedan dvoboj protiv Španjolaca u Zagrebu, dolazi Betis (11. prosinca, 18.45). Nakon božićno-novogodišnje stanke dočekat će rumunjski FCSB (22. siječnja, 21 sat) i gostovati u Danskoj kod Midtjyllanda (29. siječnja, 21 sat).

A što vi mislite? Hoće li Dinamo ispuniti cilj i izboriti top 24 koji vodi u doigravanje? Vidite li možda ''modre'' i dalje u top 8, ili mislite kako će se nastaviti loša forma? Glasajte u anketi.

