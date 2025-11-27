Evo što je potrebno Dinamu za prolaz dalje u Europskoj ligi

Nogometaši Dinama izgubili su 4-0 na gostovanju kod Lillea u petom kolu Europske lige. ''Modri'' su nakon dvije uvjerljive pobjede nanizali tri utakmice bez punog plijena u Europi, što ih je dovelo i u nešto nepovoljniji položaj u kalkulacijama za prolaz u nokaut fazu natjecanja.

Podsjećamo, najboljih osam direktno ide u osminu finala, dok klubovi od devetog do 24. mjesta idu u doigravanje. Dinamo je nakon poraza u Francuskoj ostao na sedam bodova, ali je nakon dva teška poraza u kompliciranijoj situaciji po pitanju gol razlike. Naime, ''modri'' su nakon trećeg kola imali gol razliku +4, a sad je -3... Ipak, hrvatski predstavnik još uvijek ima sve u svojim rukama.

Foto: Stephanie Lecocq

Koliko bodova treba Dinamu za prolazak?

Za siguran prolazak među najbolja 24 kluba trebat će mu 12 bodova (iako će i 11 gotovo sigurno biti dovoljno, ali nije u Ligi prvaka prošle sezone), a za mjesto u najboljih osam u svakom slučaju 16, a u nekom scenariju može biti i 15 bodova.

Kakav je raspored Dinama do kraja Europske lige?

Slijedi još jedan dvoboj protiv Španjolaca u Zagrebu, dolazi Betis (11. prosinca, 18.45). Nakon božićno-novogodišnje stanke dočekat će rumunjski FCSB (22. siječnja, 21 sat) i gostovati u Danskoj kod Midtjyllanda (29. siječnja, 21 sat).