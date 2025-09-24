ANKETA Kako će završiti prva europska utakmica Dinama?

Hrvatski doprvak Dinamo u srijedu će započeti svoju europsku avanturu. Obično bi "modri" prvu europsku utakmicu odigrali još u srpnju ili kolovozu, kada se igraju kvalifikacije za Uefina natjecanja, ali to ljetos nije bio slučaj. Dinamo je zaradio direktan plasman u EL, drugi rang europskog natjecanja.

Iako su ''modri'' bili nositelji u ždrijebu, konkurencija je velika u Europskoj ligi. Prvi je suparnik Dinama turski Fenerbahče, koji gostuje na Maksimiru (srijeda, 21 sat). Riječ je o najuspješnijem klubu u povijesti turskog nogometa s 28 titula prvaka, iako je svaku od posljednjih četiri sezona završio kao doprvak.

Transfermarkt je momčad Fenerbahčea procijenio na čak 298 milijuna eura, što ju čini šestom najvrjednijom uoči početka natjecanja. Fenerbahče je i prema kladionicama favorit za titulu s koeficijentom 2,30. Tečaj na pobjedu Dinama je 3,40, a na neriješeni ishod 3,70. Što mislite, kako će završiti susret na Maksimiru?