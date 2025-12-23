ANKETA Lovrić se premišljao za crveni Tadiću, poslušajte VAR razgovor. Je li Vukovar oštećen?

Utorak je već tradicionalno rezerviran za objavu sudačkih analiza na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Nakon raspuštanja Komisije za suđenje prije nekoliko mjeseci, te analize sada potpuno samostalno donosi Bertrand Layec. Najviše polemika izazvala je utakmica odigrana u Splitu između Hajduka i Vukovara, u kojoj su, prema Layecovoj ocjeni, gosti značajno oštećeni. Ključni trenutak dogodio se u 30. minuti kada je sudac Zdenko Lovrić pogrešno isključio Marija Tadića.

U toj situaciji Michele Šego primio je loptu u prostor i krenuo prema kaznenom prostoru, no lopta mu je pobjegla iz kontrole, nakon čega ga je Tadić srušio. Lovrić u prvi trenutak nije dosudio prekršaj, ali su ga ubrzo pozvali iz VAR sobe.

- Zvat ću te na OFR zbog mogućeg prekršaja za isključenje - rekao je VAR sudac Ivan Matić.

Njegov pomoćnik Ivan Starčević potom je sugerirao redoslijed prikaza snimki:

- Prvo mu pokaži mjesto kontakta, a zatim široki kut, kameru jedan i četiri.

Lovrić je zatim prišao monitoru i komentirao viđeno:

- Aha, tu je. To nisam vidio. Tu dolazi do kontakta, vrti malo nazad i naprijed.

- Sada ćeš dobiti široki kut da vidiš cijelu situaciju. On prima loptu i ide ravno. Pogledaj kameru četiri, puštam u normalnoj brzini. Ispred njega je, ovaj desno ga neće stići, ti vidi i odluči - dodao je Matić.

Nakon nekoliko ponovljenih snimki iz daljnje perspektive Lovrić je upitao:

- Koji je to broj tamo?

- 34

- To je rubno - rekao je sudac.

Ipak, nakon dodatnih snimki iz bližeg kuta Lovrić je donio odluku:

- To je izgledna prilika, dat ću crveni karton.

Layec je u svojoj analizi zaključio kako je ta odluka bila pogrešna te da Tadić nije trebao biti isključen.

No, to nije bila jedina pogreška suca Lovrića na toj utakmici. Prema Layecu, Ante Rebić je za udarac laktom u glavu, kojim je suparnika i raskrvario, trebao dobiti izravni crveni karton. Lovrić mu je, međutim, pokazao drugi žuti karton, čime će Rebić pauzirati samo jednu utakmicu, iako je prekršaj, prema sudačkoj analizi, zasluživao strožu sankciju.