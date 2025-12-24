ANKETA Ocijenite Kovačevićevu polusezonu na klupi Dinama!

Mario Kovačević u svoju prvu sezonu s Dinamom ušao je na najbolji mogući način. "Modri" su pobijedili u četiri uvodne utakmice, nakon čega je stigao remi s Varaždinom. Imenjak iz Predavca u Kupu lako je sređen, a onda je stigao prvi šok i domaći poraz od Gorice 2-1. Ipak, u sljedećem kolu je pao Hajduk na Poljudu pa se to brzo zaboravilo. Europa? Nevjerojatan početak. Padaju Fenerbahče i Maccabi, ali onda još jedan posrtaj i poraz od Lokomotive.

Nakon tog poraza u gradskom derbiju počele su se dizati sumnje oko Kovačevića i toga kako postavlja igru. Sve je kulminiralo nakon dva uzastopna poraza (Celta Vigo i Istra) kada je krenuo "silenzio stampa" Dinamova trenera. Što se tiče promjena u igri, Noa Mikić izronio je kao Kovačevićev spas na beku nakon ozljede Morisa Valinčića, ali je napad počeo "štekati". Beljo i Kulenović krenuli su sjajno pa stali, a sve su vukli Arber Hoxha i Monsef Bakrar.

Dinamo se stabilizirao u HNL-u, ali u Europskoj ligi debakl za debaklom. Nakon što je mladi Cardoso Varela "Iščupao" bod protiv Malmöa, u utakmici u kojoj je bilo jasno da Dinamo teško igra protiv momčadi koje stoje u bloku, krenula je crna rupa u Europi. Poraz od Celte 3-0, pa četiri komada od Lillea u gostima i onda još tri od Real Betisa kod kuće. Dinamo nije izgledao kako treba u tim susretima i u preostale dvije utakmice se mora jako potruditi ako želi prezimiti u Europi.

Učinak Marija Kovačevića za kormilom "modrog" broda je ovakva: 18 utakmica u HNL-u (12 pobjeda, dva remija i četiri poraza), prvo mjesto s 38 bodova. u Europi je u šest utakmica skupio dvije pobjede, tri poraza i remi te su Zagrepčani na 25. mjestu tablice Europske lige, odnosno, jedno mjesto ispod crte. Tu je i četvrtfinale Kupa gdje Dinamo čeka Kurilovec.

Je li Dinamo na pravom putu s Kovačevićem kao trenerom, ostaje za vidjeti. U prvenstvu je, čini se, sve došlo na svoje, ali Europa "opasno visi". U anketi ocijenite rad Marija Kovačevića u Dinamu u njegovoj prvoj polusezoni.