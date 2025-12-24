Obavijesti

ANKETA Ocijenite Kovačevićevu polusezonu na klupi Dinama!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Ocijenite Kovačevićevu polusezonu na klupi Dinama!
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Mario Kovačević stigao je u klub na početku sezone i dobio potpuno novu momčad. Krenuo je sjajno u HNL i Europsku ligu, a onda su počeli problemi. Ocijenite rad Dinamovog trenera

Mario Kovačević u svoju prvu sezonu s Dinamom ušao je na najbolji mogući način. "Modri" su pobijedili u četiri uvodne utakmice, nakon čega je stigao remi s Varaždinom. Imenjak iz Predavca u Kupu lako je sređen, a onda je stigao prvi šok i domaći poraz od Gorice 2-1. Ipak, u sljedećem kolu je pao Hajduk na Poljudu pa se to brzo zaboravilo. Europa? Nevjerojatan početak. Padaju Fenerbahče i Maccabi, ali onda još jedan posrtaj i poraz od Lokomotive.

Nakon tog poraza u gradskom derbiju počele su se dizati sumnje oko Kovačevića i toga kako postavlja igru. Sve je kulminiralo nakon dva uzastopna poraza (Celta Vigo i Istra) kada je krenuo "silenzio stampa" Dinamova trenera. Što se tiče promjena u igri, Noa Mikić izronio je kao Kovačevićev spas na beku nakon ozljede Morisa Valinčića, ali je napad počeo "štekati". Beljo i Kulenović krenuli su sjajno pa stali, a sve su vukli Arber Hoxha i Monsef Bakrar. 

Dinamo se stabilizirao u HNL-u, ali u Europskoj ligi debakl za debaklom. Nakon što je mladi Cardoso Varela "Iščupao" bod protiv Malmöa, u utakmici u kojoj je bilo jasno da Dinamo teško igra protiv momčadi koje stoje u bloku, krenula je crna rupa u Europi. Poraz od Celte 3-0, pa četiri komada od Lillea u gostima i onda još tri od Real Betisa kod kuće. Dinamo nije izgledao kako treba u tim susretima i u preostale dvije utakmice se mora jako potruditi ako želi prezimiti u Europi.

ODLAZAK VELIKANA Preminuo Vasil Ringov, bivši napadač Dinama i jedan od najboljih makedonskih igrača
Preminuo Vasil Ringov, bivši napadač Dinama i jedan od najboljih makedonskih igrača
ZAUZEO JE STAV Bjelica otkrio kako je otišao iz Dinama: Niti jedan klub na svijetu nije tako rezao plaće...
Bjelica otkrio kako je otišao iz Dinama: Niti jedan klub na svijetu nije tako rezao plaće...

Učinak Marija Kovačevića za kormilom "modrog" broda je ovakva: 18 utakmica u HNL-u (12 pobjeda, dva remija i četiri poraza), prvo mjesto s 38 bodova. u Europi je u šest utakmica skupio dvije pobjede, tri poraza i remi te su Zagrepčani na 25. mjestu tablice Europske lige, odnosno, jedno mjesto ispod crte. Tu je i četvrtfinale Kupa gdje Dinamo čeka Kurilovec. 

Je li Dinamo na pravom putu s Kovačevićem kao trenerom, ostaje za vidjeti. U prvenstvu je, čini se, sve došlo na svoje, ali Europa "opasno visi". U anketi ocijenite rad Marija Kovačevića u Dinamu u njegovoj prvoj polusezoni.

