ANKETA Prognozirajte ishod utakmice Češka - Hrvatska

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pohod prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića u četvrtak igraju možda i presudnu utakmicu skupine L koju će odigrati protiv Češke. Daliću će to biti jubilarna 100. utakmica na klupi ''vatrenih'', koji su trenutačno prvoplasirani u grupi.

Naime, Hrvatska je odigrala četiri kvalifikacijske utakmice u kojima je teško mogla biti dominantija. Četiri pobjede uz 17 postignutih i samo jednim primljenim golom. S druge strane, Češka nam je glavni rival za prvo mjesto u skupini. Iako su reprezentativci Ivana Hašeka na Opus Areni izgubili s velikih 5-1, istaknimo kako je nakon sat vremena igre rezultat bio 1-1.

To su istaknuli i kapetan Luka Modrić te Dalić, koji očekuju težu utakmicu u Pragu, s obzirom na to kako je ovo Česima, koji su već odigrali pet utakmica, praktički posljednja prilika da ostane u igri za prvo mjesto u direktni plasman na Mundijal.

Prema kladionicama, Hrvatska je favorit za pobjedu na Fortuna Areni s koeficijentom 2,50. Tečaj na pobjedu reprezentacije Češke je 3,20, a na neriješeni ishod 3,50. Što vi mislite, kako će završiti utakmica u Pragu?