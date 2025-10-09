Obavijesti

Sport

Komentari 1
ŠTO OČEKUJETE?

ANKETA Prognozirajte ishod utakmice Češka - Hrvatska

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Prognozirajte ishod utakmice Češka - Hrvatska
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prema kladionicama, Hrvatska je favorit za pobjedu na Fortuna Areni s koeficijentom 2,50. Tečaj na pobjedu reprezentacije Češke je 3,20, a na neriješeni ishod 3,50

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pohod prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića u četvrtak igraju možda i presudnu utakmicu skupine L koju će odigrati protiv Češke. Daliću će to biti jubilarna 100. utakmica na klupi ''vatrenih'', koji su trenutačno prvoplasirani u grupi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatski navijači u Pragu novcem 'napunili' harmonikaša! 02:09
Hrvatski navijači u Pragu novcem 'napunili' harmonikaša! | Video: 24sata/pixsell

Naime, Hrvatska je odigrala četiri kvalifikacijske utakmice u kojima je teško mogla biti dominantija. Četiri pobjede uz 17 postignutih i samo jednim primljenim golom. S druge strane, Češka nam je glavni rival za prvo mjesto u skupini. Iako su reprezentativci Ivana Hašeka na Opus Areni izgubili s velikih 5-1, istaknimo kako je nakon sat vremena igre rezultat bio 1-1.

IDEMO PO POBJEDU! Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska
Ključna utakmica za SP: Evo gdje gledati Češka - Hrvatska
KLJUČNA UTAKMICA U PRAGU Kako Hrvatska može na SP, što donosi pobjeda, remi i poraz? Ovo su svi scenariji kvalifikacija
Kako Hrvatska može na SP, što donosi pobjeda, remi i poraz? Ovo su svi scenariji kvalifikacija

To su istaknuli i kapetan Luka Modrić te Dalić, koji očekuju težu utakmicu u Pragu, s obzirom na to kako je ovo Česima, koji su već odigrali pet utakmica, praktički posljednja prilika da ostane u igri za prvo mjesto u direktni plasman na Mundijal.

Prema kladionicama, Hrvatska je favorit za pobjedu na Fortuna Areni s koeficijentom 2,50. Tečaj na pobjedu reprezentacije Češke je 3,20, a na neriješeni ishod 3,50. Što vi mislite, kako će završiti utakmica u Pragu?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
IZBORNIKOVI KVADRATI

FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
FOTO Dinamova legenda danas slavi kao predsjednik. Staroj se ljubavi vratio nakon razvoda
BOBAN SLAVI 57. ROĐENDAN

FOTO Dinamova legenda danas slavi kao predsjednik. Staroj se ljubavi vratio nakon razvoda

Rijetke su ličnosti u svijetu sporta čije ime nadilazi teren i postaje simbolom čitave jedne ere, stava i beskompromisnog karaktera. Zvonimir Boban, legendarni kapetan "vatrenih", ikona Dinama i Milana te danas ključni čovjek u potpunoj rekonstrukciji maksimirskog kluba, upravo je takva figura, a danas slavi 57. rođendan
Milan objavio fotku momčadi koja dovoljno govori o moćnom statusu kojeg ima Luka Modrić
LUKA KAO DESNA RUKA

Milan objavio fotku momčadi koja dovoljno govori o moćnom statusu kojeg ima Luka Modrić

Modrić je trenutačno usredotočen na reprezentativne dužnosti s Hrvatskom, a Milan je iskoristio stanku i podijelio 'obiteljsku' fotografiju cijele prve momčadi na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025