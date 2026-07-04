Obavijesti

Sport

Komentari 1
GLASAJTE

ANKETA Tko bi trebao zamijeniti Dalića na klupi reprezentacije?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Tko bi trebao zamijeniti Dalića na klupi reprezentacije?
SP 2026 Philadelphia: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Sveucilistu Pennsylvania | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Četiri su kandidata za mjesto nasljednika Zlatka Dalića, a mi vas pitamo tko je od navedenih imena najbolja opcija

Admiral

Zlatku Daliću istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom i, prema neslužbenim informacijama kojima raspolažemo, neće biti nastavka suradnje. Izbornik je odlučio povući se s funkcije, a reprezentaciju bi u novi ciklus trebao povesti drugi izbornik. Utakmica s Portugalom na Svjetskom nogometnom prvenstvu tako će biti posljednja za najuspješnijeg izbornika u povijesti.

Nekoliko je kandidata za njegova nasljednika. Prvi i najistaknutiji je Ivica Olić. Dugogodišnji je Dalićev suradnik i čovjek od povjerenja, koji s mladom U-21 reprezentacijom niže sjajne rezultate. Koliko ga Dalić cijeni, govori i činjenica da ga je uoči Svjetskog prvenstva priključio svojem stožeru.

KOMIČNA SITUACIJA VIDEO Igrači Zelenortskih Otoka se slikali s Messijem: 'Na terenu me izudarali, a sad traže fotku'
VIDEO Igrači Zelenortskih Otoka se slikali s Messijem: 'Na terenu me izudarali, a sad traže fotku'

Kao kandidat spominje se i još jedna osoba iz Dalićeva okružja, Vedran Ćorluka. On dosad još nije imao iskustvo samostalnog vođenja momčadi, a prije nego što je postao kandidat za klupu "vatrenih”, navodno su ga ozbiljno razmatrali i u Dinamu.

SP 2026 Philadelphia: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Sveucilistu Pennsylvania
SP 2026 Philadelphia: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Sveucilistu Pennsylvania | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedan od hrvatskih trenera s najboljim životopisom zasigurno je Igor Tudor. Vodio je velikane poput Juventusa, Marseillea, Tottenhama i Galatasaraya. Najdublji trag ostavio je u Italiji, a imena klubova koje je vodio govore sama za sebe. Posljednji posao imao je baš u Engleskoj, na Otoku, gdje su ga Spursi angažirali kako bi ih spasio od debakla i ispadanja iz lige.

Posljednji koji se spominje u kuloarima jest Slaven Bilić. On je već bio izbornik i s reprezentacijom je ostvario zapažene rezultate. Mnogi upravo njega ističu kao arhitekta ove velike hrvatske generacije jer je pod njim prve značajne minute odigrao Luka Modrić, ali i donedavni nositelji poput Marija Mandžukića i Ivana Rakitića. Jako dobro poznaje odnose u reprezentaciji, a već je dulje vrijeme bez angažmana, kao da čeka priliku. Tko zna, možda je to upravo poziv HNS-a za mjesto izbornika.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Novi talijanski prvoligaš želi Majera, Osijek krenuo po lijevog beka Gorice
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi talijanski prvoligaš želi Majera, Osijek krenuo po lijevog beka Gorice

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!
SKANDALOZNA ODLUKA

Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!

HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Pljušte reakcije na skandalozno poništen gol Hrvatskoj u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026