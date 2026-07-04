ANKETA Tko bi trebao zamijeniti Dalića na klupi reprezentacije?

Zlatku Daliću istekao je ugovor s Hrvatskim nogometnim savezom i, prema neslužbenim informacijama kojima raspolažemo, neće biti nastavka suradnje. Izbornik je odlučio povući se s funkcije, a reprezentaciju bi u novi ciklus trebao povesti drugi izbornik. Utakmica s Portugalom na Svjetskom nogometnom prvenstvu tako će biti posljednja za najuspješnijeg izbornika u povijesti.

Nekoliko je kandidata za njegova nasljednika. Prvi i najistaknutiji je Ivica Olić. Dugogodišnji je Dalićev suradnik i čovjek od povjerenja, koji s mladom U-21 reprezentacijom niže sjajne rezultate. Koliko ga Dalić cijeni, govori i činjenica da ga je uoči Svjetskog prvenstva priključio svojem stožeru.

Kao kandidat spominje se i još jedna osoba iz Dalićeva okružja, Vedran Ćorluka. On dosad još nije imao iskustvo samostalnog vođenja momčadi, a prije nego što je postao kandidat za klupu "vatrenih”, navodno su ga ozbiljno razmatrali i u Dinamu.

SP 2026 Philadelphia: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Sveucilistu Pennsylvania | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jedan od hrvatskih trenera s najboljim životopisom zasigurno je Igor Tudor. Vodio je velikane poput Juventusa, Marseillea, Tottenhama i Galatasaraya. Najdublji trag ostavio je u Italiji, a imena klubova koje je vodio govore sama za sebe. Posljednji posao imao je baš u Engleskoj, na Otoku, gdje su ga Spursi angažirali kako bi ih spasio od debakla i ispadanja iz lige.

Posljednji koji se spominje u kuloarima jest Slaven Bilić. On je već bio izbornik i s reprezentacijom je ostvario zapažene rezultate. Mnogi upravo njega ističu kao arhitekta ove velike hrvatske generacije jer je pod njim prve značajne minute odigrao Luka Modrić, ali i donedavni nositelji poput Marija Mandžukića i Ivana Rakitića. Jako dobro poznaje odnose u reprezentaciji, a već je dulje vrijeme bez angažmana, kao da čeka priliku. Tko zna, možda je to upravo poziv HNS-a za mjesto izbornika.



