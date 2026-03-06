ANKETA Treba li ga Dinamo? Milijunsko pojačanje daleko od Hrvatske i povratka na teren

Dinamo u nedjelju u 15 sati na Poljudu igra veliki derbi protiv Hajduka, a pobjedom bi praktički osigurao naslov prvaka. Zagrebačka momčad u tom bi slučaju pobjegla Splićanima na čak deset bodova prednosti i napravila ogroman korak prema obrani titule. No u utakmici koja bi mogla usmjeriti ostatak sezone "modri" neće moći računati na najzvučnije pojačanje - Ismaela Bennacera.

Alžirski veznjak posljednji je put zaigrao 25. siječnja na Opus Areni protiv Osijeka, kada je morao napustiti teren zbog ozljede zadnje lože. U prvi mah činilo se da se radi o lakšoj ozljedi i da će izbivati oko šest tjedana, ali oporavak se neočekivano odužio. Bennacer je ubrzo odlučio dio rehabilitacije nastaviti izvan kluba, oslanjajući se na vlastiti tim stručnjaka, što u Maksimiru nisu dočekali s pretjeranim oduševljenjem, piše Germanijak. U međuvremenu je otišao na liječenje u specijaliziranu sportsku kliniku na Bliskom istoku, točnije u Dohu, jednu od najuglednijih takvih ustanova na svijetu.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Zatekao ga rat na Bliskom istoku

Ipak, njegov povratak u Zagreb dodatno su zakomplicirale okolnosti izvan nogometa. Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku zračni promet u regiji bio je poremećen, pa se Alžirac nije uspio vratiti u predviđenom terminu. Iako se početkom tjedna spominjao utorak kao dan njegova povratka u Maksimir, on se do četvrtka još nije pojavio u Zagrebu. Tako je postalo jasno da neće konkurirati za sastav u derbiju s Hajdukom.

U međuvremenu je Dinamo bez njega odradio velik dio proljetnog dijela sezone. "Modri" su ispali iz Europe, ali su stigli do polufinala Kupa i u prvenstvu povećali prednost na vrhu ljestvice. Kada se Bennacer ozlijedio, Dinamo je imao samo bod prednosti pred Hajdukom, dok sada uoči derbija drži sedam bodova viška, a pobjedom na Poljudu mogao bi praktički riješiti pitanje prvaka.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Takav razvoj događaja dodatno otvara pitanje Bennacerove budućnosti u Maksimiru. Alžirac u Dinamu igra na posudbi iz Milana do kraja sezone, a talijanski mediji posljednjih dana pišu da ga "rossoneri" više ne vide u svojim dugoročnim planovima. Iako s Milanom ima ugovor do ljeta 2027., klub sa San Sira navodno je spreman saslušati ponude za njegov transfer.

Daleko najskuplji u svlačionici

Dinamo bi tako imao mogućnost otkupiti njegov ugovor, ali cijena nije mala. Prema informacijama iz Italije, Milan traži oko deset milijuna eura plus bonusi što bi transfer moglo pogurati do čak 12 milijuna eura. Već sada je jasno da bi to bio daleko najskupljih transfera u povijesti zagrebačkog kluba. Financijski okvir cijele priče također je značajan. Bennacer ima vrlo visoku plaću, oko 4,5 milijuna eura neto godišnje, no Milan trenutačno pokriva veći dio tog iznosa. Dinamo tako iz svoje blagajne plaća najmanje milijun, a neki izvori kažu i do dva milijuna eura po sezoni.

U teoriji, Dinamo bi na ljeto mogao otkupiti njegov ugovor i trajno ga zadržati. U praksi, međutim, takav scenarij trenutno izgleda prilično malo vjerojatno. Klub bez Bennacera funkcionira stabilno, u prvenstvu drži uvjerljivo prvo mjesto, a Europa je već završena. Zato je realnije očekivati da će u Maksimiru pokušati pregovarati o novoj posudbi ili eventualno znatno nižoj otkupnoj cijeni. U suprotnom bi Dinamo mogao zaključiti da mu igrač takvog financijskog profila, pogotovo u sezoni bez europskih natjecanja i uz praktički riješenu borbu za naslov, jednostavno nije potreban.

Statistika Bennacera u Dinamu.

Foto: Sofascore za 24sata

Bennacer je u dosadašnjem dijelu sezone za Dinamo odigrao 759 minuta, a važno je naglasiti da je sve nastupe odigrao u domaćim natjecanjima jer nije imao pravo igrati u Europskoj ligi. Postigao je jedan gol i dodao dvije asistencije. U statističkim kategorijama posebno se ističe u driblinzima, gdje je najuspješniji igrač Dinama s prosjekom od 1,67 uspješnih driblinga po utakmici. Vrlo je pouzdan i u duelima. U toj kategoriji također predvodi momčad s uspješnošću nešto većom od 60 posto.

Bennacerova nogometna kvaliteta nikada nije bila upitna, ali okolnosti posljednjih mjeseci pokazale su koliko se brzo planovi mogu promijeniti. Dok Dinamo juri prema novoj tituli, pitanje je hoće li se jedna od najvećih zvijezda ove sezone uopće uspjeti vratiti i ostaviti dublji trag u Maksimiru.