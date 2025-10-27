Ante Delija u Vegasu čeka meč karijere. Stigao mu i trener

Hrvatski teškaš Ante Delija (35 godine, 26-6) priprema se za svoju drugu borbu u UFC-u. U debiju je oduševio nokautom u prvoj rundi protiv Marcyna Tybure (39, 27-10) i odmah ušao u Top 10 teškaša. Sada ga čeka novi izazov, Amerikanac Waldo Cortes-Acosta (34, 14-2) borac s puno više iskustva u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji.

Cortes-Acosta dio je UFC-a od 2022. godine i u devet nastupa ostvario je impresivan omjer od sedam pobjeda i dva poraza. U posljednjem meču porazio ga je opasni ruski nokauter Sergej Pavlovič (33, 20-3) odlukom sudaca, a prije toga izgubio je još 2023. godine, također na bodove, od Marcosa Rogéria de Lime (40, 22-9-1).

Delija ipak ima više iskustva u ukupnom profesionalnom stažu i već se dokazao na velikoj sceni. Podsjetimo, 2022. godine osvojio je PFL-ov turnir vrijedan milijun dolara, kada je nokautom svladao Matheusa Scheffela.

Vaganje boraca uoči borilačkog spektakla KSW 51 u Areni Zagreb | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sve to postigao je radeći s Stipom Drvišem, posljednjim hrvatskim svjetskim prvakom u boksu. Prije nekoliko mjeseci Drvišu se u timu pridružio i Tom Aspinall (32, 15-3-1), koji je ovoga vikenda nesretno završio svoje 14-mjesečno čekanje na povratak u kavez. U dugoočekivanom meču protiv Ciryla Ganea (35, 13-2-1) dobio je udarce u oba oka i zbog toga nije mogao nastaviti borbu.

Drviš je sve pratio iz kuta Aspinallova tima, uz njegovog oca. Nakon antiklimaksa u Abu Dhabiju odmah je sjeo u avion i zaputio se u Las Vegas, gdje trenutno brusi posljednje detalje s Delijom uoči borbe. Otišao je sam, jer je ostatak tima ostao uz Britanca u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Borba Delije i Cortesa-Acoste bit će pretposljednja na UFC Fight Nightu 263, koji se održava 1. studenog u APEX centru UFC-ova Performance Instituta.