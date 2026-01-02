Obavijesti

IZBJEGAO SMRT

Anthony Joshua trebao je sjediti na mjestu koje je vodilo u smrt! Iscurilo još šokantnih detalja...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Sodiq Ayo

Anthony Joshua preživio užasnu nesreću u Nigeriji! Njegov vozač, bez ispravne dozvole, tvrdi da su kočnice otkazale, a vožnja završila tragičnim gubitkom života dvojice prijatelja slavnog boksača

Engleski boksač Anthony Joshua (36) pušten je na kučno liječenje nakon što je izgubio dvojicu prijatelja u fatalnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Nigeriji, gdje je borac punio baterije tijekom blagdana. Engleski list Daily Mail otkrio je neke nove šokantne detalje o prometnoj nesreći, uključujući i to da 47-godišnji muškarac koji je upravljao vozilom u trenutku nesreće nije imao ispravnu vozačku dozvolu!

Na Visokom sudu u nigerijskom gradu Sagamuu, pišu Englezi, otkriven je identitet vozača. Riječ je o Kayodeu Adeniyiju, koji već preko tri godine radi za Joshuu. Branit će se sa slobode nakon što je pušten uz jamčevinu. Njegov odvjetnik Olalekan Abiodun rekao je za Daiyl Mail kako se njegov klijent pred sudom izjasnio nevinim.

- Ono što se dogodilo bila je nesreća. Nisam još imao konkretnu priliku za razgovor s klijentom, ali znam da je rekao kako kočnice nisu ispravno radile. Također, razumijem kako je (Joshuino, op. a.) putovanje počelo u Lagosu i kako je Anthony na početku putovanja bio na prednjem sjedalu - rekao je Abioudon te nastavio...

FILE PHOTO: Oleksandr Usyk v Anthony Joshua - WBA, WBO and IBF heavyweight world title - Press Conference
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Vozač ga je zamolio da zamjeni sjedala zato što je Anthony veliki lik, zbog čega on nije imao dobar pogled na retrovizor. Zamolio ga je da sjedne iza vozača. 

Supruga vozača bila je, piše Daily Mail, previše histerična kako bi dala izjavu za medije, ali je njegov 19-godišnji sin izjavio žaljenje zbog tragedije.

- Naša je obitelj vrlo potresena zbog nesreće. Žao nam je zbog smrti dvojice muškaraca. Moj tata nije brz vozač, poštovao je ograničenje brzine i kočnice su otkazale. Držao je pedalu, ali ništa se nije događalo. Pokušao je manevrirati automobilom i izbjeći kamion koji je bio parkiran uz cestu, ali udario ga je - rekao je Ifeoluwa Adeniyi - rekao je te dodao...

British boxer Anthony Joshua gets into an emergency responders' vehicle after being involved in a car crash in Nigeria's Ogun State
Foto: Sodiq Ayo
British boxer Anthony Joshua sits in a car after being involved in a car crash in Nigeria's Ogun State
Foto: Sodiq Ayo

- Tri godine vozi Anthonyja, dobar je vozač. Znam da je na početku putovanja u Lagosu Anthony sjedio na suvozačkom mjestu, ali moj ga je tata zamolio da sjedne iza jer mu je blokirao pregled. Vodio ga je u Sagamu, gdje je Anthony trebao posjetiti obitelj. Pokupio ih je na zračnoj luci i bili su samo nekoliko minuta od destinacije. Moj tata nije kriv, ovo se ne bi dogodilo da onaj kamion tamo nije bio ilegalno parkiran... - zaključio je tinejdžer.

