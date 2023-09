Antolić: Mamić zove sljedbenike i govori im što da rade. Pokazali su da ih je baš briga za Dinamo

U Maksimiru će se danas od 18 sati održati još jedna skupština Dinama. Bit će to nastavak borbe dvaju zaraćenih strana, struje koja je i dalje vjerna Mirku Barišiću, te grupi ljudi koje predvodi Damir Zorić.

Povodom nove skupštine javio se bivši član uprave Dinama, Krešimir Antolić, koji je početkom godine napustio 'modre' nakon skoro deset provedenih godina u klubu.

Antolić je za N1 izjavio kako ima informacije da Zdravko Mamić sabotira skupštinu...

- Iako je broj aktivnih skupštinara 65, još bi 8 ljudi trebalo ući u skupštinu te je pravni kvorum 41 zastupnik. Ako čujem da Zdravko Mamić naziva svoje sljedbenike i govori im da ne dođu na skupštinu, mogu reći da onaj koji ne dođe – taj ne voli Dinamo. Taj je onda obični poslušnik onoga koji ga je nazvao. Samo današnjim kvorumom može biti odblokirana upravljačka kriza u kojoj se nalazi Dinamo zadnjih 7 mjeseci - poručio je Antolić.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Očekuje da neće biti kvoruma...

- Nažalost, očekujem da kvoruma neće biti. Skupina ljudi koje je oformio Damir Zorić, a zapravo Zdravko Mamić je u zadnjih 7 mjeseci pokazala da ih je baš briga za Dinamo. Oni su se bavili samo mojom smjenom pa su dvaput pokušali srušiti legalnog predstavnika kluba. Više mislim da neće biti kvoruma nego da će ga biti, ali nadam se da će emocija prema Dinamu prevladati.

Ne želi vjerovati da je Hrvatska zemlja "u kojoj netko iz druge države telefonom naređuje drugima".

- Ako se skupština ne održi do tada, onda se aktivira Zakon o udrugama. Nema tu struja, to su sve pučisti. Ne želim vjerovati da je to Hrvatska u kojoj želimo živjeti. Da netko iz druge države može telefonom naređivati drugima. Tu se sad dogodilo da su Bad Blue Boysi postali ekskluzivni glasnogovornici navijača. Mi ne znamo što navijači žele. Ako se ne dogodi kvorum, kriza će biti produbljena. Predložio sam Darija Šimića. On po mom mišljenju ima reference da bude sportski direktor Dinama i to je to, ne ide dalje - zaključio je Antolić.