Apel tate Veočića: Ne dajte da takav talent ostane bez potpore

Svjetsku broncu je proslavio, lovorikama su se hvalili i neki drugi manje bitni, poneki se došli i poslikati zbog uspjeha Gabrijela Veočića (24). A što dalje za boksača koji je nakon 20 godina osvojio svjetsku medalju za Hrvatsku?

Brođanin, koji je dvjema zlatnim europskim medaljama dodao i svjetsku broncu, za europski je naslov dobio ukupno 10.000 eura jednokratne nagrade od Grada i Županije. Istim ga je iznosom za ovu broncu nagradio Hrvatski boksački savez. No, sve je to nedovoljno sportašu, olimpijcu čije uspjehe odgovorni prestanu cijeniti onog trenutka kad napusti podij. Njegov otac, Pero Veočić, uputio je apel.

Zagreb: Povratak boksača Gabrijela Veočića s Olimpijskih igara | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Nakon što je Hrvatska, prvi put nakon 20 godina, osvojila medalju na Svjetskom prvenstvu u boksu, osjećam potrebu podijeliti s javnošću ponos, ali i naglasiti važnost podrške za ono što slijedi.

Gabrijel je već dvostruki prvak Europe, a sad i treći na svijetu. To je rezultat kakav Hrvatska dosad nije imala - boksača koji u isto vrijeme nosi titulu dvostrukog europskog prvaka i medalju sa svjetske pozornice. Uvjeren sam da bi, da je ždrijeb bio povoljniji, medalja bila barem srebrna. No, ono što je najvažnije, Gabrijel već danas pripada samom vrhu svjetskog boksa.

Pred njim je novi, još veći izazov - Olimpijske igre. Uz potporu našeg Saveza, predsjednika i svih sportskih institucija, Gabrijel ima realne izglede ostvariti ono o čemu sanjaju generacije sportaša - donijeti Hrvatskoj olimpijsku medalju, pa i zlato u Los Angelesu.

Zato upućujem apel:

Da svi združeni stanu iza Gabrijela, pogotovo moj Grad i Županija.

Da se prepozna činjenica kako se radi o povijesnom sportskom uspjehu i sportašu koji je spreman donijeti Hrvatskoj olimpijsku medalju.

Da se ne dopusti da ovakav talent i ovakvi rezultati ostanu bez prave potpore.

Gabrijel je dokazao da je borac koji se nikad ne predaje, koji uvijek napada i gradi svoj put prema olimpijskom vrhu. On je ponos Slavonije, ponos Hrvatske i budućnost našeg sporta.

Tko bi bio lud da ne podrži sportaša koji već sada piše povijest hrvatskog boksa?

Gabrijel ide po zlato, a Hrvatska mora stajati uz njega!

Kroz povijest smo dokazali da smo kao narod najjači kad stojimo zajedno. I danas nam treba to isto zajedništvo, da budemo jedni uz druge, složni i ujedinjeni kao nekad".