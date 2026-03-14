Arhitekt koji posjeduje autorska prava na Poljud: Rušenje ne dolazi u obzir. Obnova može...

Danima je jedna od glavnih tema u Splitu stadion Poljud. Postoje tri opcije za to kako bi se trebala odviti situacija oko Hajdukova doma, a mišljenja su podijeljena. Neki bi htjeli da se Poljud sruši i sagradi novi, moderan stadion. zagovornici te ideje su udruga Naš Hajduk te predsjednik HNS-a, Marijan Kustić. Drugi su pak za opciju da Poljud ide u obnovu. Za Dnevnik Nove TV svoje viđenje dao je arhitekt koji drži autorska prava na Poljud, Nenad Fabijanić.

Njemu je obitelj Magaš prenijela autorska prava na Poljud, a on se žestoko protivi rušenju stadiona. Reako je kako će on uskoro iznijeti vlasitio idejno rješenje. Upitan je da komentira studiju po kojoj je rušenje aktualnog i gradnja novog poljudskog stadiona uz rekonstrukciju Parka mladeži jedino dugoročno isplativo rješenje

- Odgovorit ću vam kao profesor emeritus na Arhitektonskom fakultetu u mirovini, iako sam izuzetno aktivan. Ja tu analizu i taj projekt koji je napravljen isključivo temeljjen na nekim ekonomskim analizama ne mogu procjenjivati niti želim. Dakle, unaprijed sam rekao da me ona posebno ne zanima. Ono što me u toj studiji izuzetno zanima, to je analiza projekta koji smo radili prije i pol godine, ako ne i više, koja se zove idejno rješenje obnove poljudskog stadiona arhitekta Borisa Magaraša. Taj koncept je ovdje korišten djelomično, nepotpuno, bez tumačenja - rekao je Fabijanić.

Na zaključak studije da zbog onog nevremena prošlo ljeto i zamora materijala njegova opcija nije izvediva, odnosno da je riječ o svojevrsnom do-nothing rješenju, Fabijanić odgovara:

- To ste čuli od jednog uvaženog profesora kojeg cijenimo i koji je to rekao sam. Imamo deset ljudi koji misle da to je sasvim suprotno. Ovako izgleda sve kao predavanje na fakultetu.

Poljud oštećen u oluji koja je poharala Split | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na pitanje zašto njegovo idejno rješenje nije javno objavljeno od strane grada Splita iako je naručeno, kaže:

- Ne znam, to me nemojte pitati. Bio sam jako raspoložen da to pokažem jer su reakcije bile i u Gradskom odboru i vijeću kad smo se našli, kad smo to prezentirali, bile su pozitivne. Ja ću naravno to objaviti. Ja ću to objaviti i vidjet će se kako izgleda poljudski stadion.

- Na primjedbe iz Splita da je njegovo rješenje prilično konzervativno i da ne nudi modernu nogometnu arenu sa svim benefitima za klub, kao i na pitanje je li spreman pronaći kompromis s gradom i klubom ili prihvatiti neko drugo rješenje drugog arhitektonskog ureda, odgovara:

- Na tom mjestu samo Poljud arhitekta Magaša i gotovo. Naravno, rekonstruirati, korigirati, to je suptilnost rekonstrukcije i dijaloga za koji su navodno spremni konzervatori, u što ja nisam siguran, ali da bi se taj dijalog uspostavio, se da tako profilirati u suvremeni stadion da ima gotovo sve elemente. Ja emotivno i socijalno osjetljiv čovjek ne prihvaćam, recimo, ekskluzivne lože za specijalnu VIP publiku koja tamo jede i uživa i pije za razliku od puka koji gleda utakmicu. To je povratak na rimski antički model. To je blagi prostor i blagostanje splitske urbane scene, prirodne urbane scene. I to je nenadomjestivo.

Na tvrdnje nekih da je protiv opcije rušenja stadiona zato što bi se time mogao zaobići kao nositelj autorskog prava na Poljudu, dok bi u slučaju rekonstrukcije i sanacije morao biti angažiran te bi tako imao i financijsku korist, kaže:

- Rekao sam vam da govorim kao arhitekt. Kad dođe gusto, onda će se zaštitit prava pokojnog arhitekta za kojeg je danas konstatiralo, e da je sada ovdje Magaš. Da je danas ovdje Magaš na tom skupu, otišlo bi sve u sasvim drugom smjeru. Ali ga nema. Zato mislim da ga se restaurira, da se obnovi, rekonstruira u svim segmentima, od konstrukcije do sadržaja, do ambijenta, da se da popraviti. Naravno, nemam ništa protiv toga da Hajduk radi nogometni stadion."

Na kraju potvrđuje da pristaje na sve opcije osim rušenja Poljuda:

- Naravno - zaključio je Fabijanić.