Aspinallov otac otkrio šokantnu vijest: Tom i dalje ništa ne vidi

Svijet mješovitih borilačkih vještina (MMA) ostao je u šoku nakon što je otac UFC-ovog prvaka u teškoj kategoriji, Toma Aspinalla, otkrio zastrašujuće detalje o sinovljevoj ozljedi oka. U borbi koja je trebala biti vrhunac njegove karijere protiv Ciryla Ganea na UFC-u 321, Aspinall je doživio incident koji mu je ugrozio ne samo karijeru, već i svakodnevni život. Njegov uspon do vrha brutalno je zaustavljen, a vijesti koje stižu iz njegovog tima su sve samo ne ohrabrujuće.

Andy Aspinall, otac i trener britanskog borca, u emotivnom je istupu potvrdio ono čega su se svi pribojavali.

- Tom trenutno ne vidi apsolutno ništa na svoje desno oko. Sve što vidi je samo sivo - izjavio je, bacivši tamnu sjenu na budućnost prvaka. Situacija nije ništa bolja ni s lijevim okom, koje je također pretrpjelo ozbiljnu štetu.

Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

- Njegovo lijevo oko ima otprilike 50 posto vida i slika je jako zamućena. Situacija je iznimno ozbiljna i svi smo duboko zabrinuti. Ove riječi, koje lede krv u žilama, odjeknule su borilačkom zajednicom, koja s nevjericom prati razvoj događaja i nada se najboljem mogućem ishodu za mladog šampiona.

Incident koji je zaledio MMA svijet

Podsjetimo, katastrofalna ozljeda dogodila se već u prvoj rundi iščekivanog meča za naslov prvaka. U jednoj od razmjena, prsti Ciryla Ganea nehotice su završili u oba oka Toma Aspinalla. Bolna grimasa na licu britanskog borca i njegova trenutna nemogućnost da nastavi borbu bili su jasan znak da se dogodilo nešto strašno.

Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Sudac je odmah prekinuo meč, koji je na kraju proglašen "no contest" (bez pobjednika) zbog Aspinallove nemogućnosti nastavka. Umjesto slavlja, Aspinall je hitno prevezen u bolnicu, a tišina u dvorani govorila je više od ijedne riječi. Incident je ponovno pokrenuo raspravu o dizajnu MMA rukavica i opasnosti od uboda u oko.

Neizvjesnost i strah veći od loma noge

Za borca koji je u karijeri već pretrpio tešku ozljedu koljena, ova nova nevolja predstavlja psihološki i fizički izazov bez presedana. Sam Tom Aspinall priznao je da je strah koji sada osjeća neusporediv s bilo čime prije.

- Ova ozljeda je puno strašnija od moje prethodne ozljede koljena. Kod koljena znate što vas čeka, operacija, rehabilitacija i povratak. Ovdje je ishod potpuno nepoznat. Ne znam hoću li ikada više normalno vidjeti, a to je zastrašujuće - rekao je.

Njegov otac je potvrdio da se Tom vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje će ovog tjedna obaviti niz dodatnih pretraga kod vrhunskih oftalmologa, uključujući i CT skeniranje kako bi se utvrdilo postoji li oštećenje kostiju oko oka.

