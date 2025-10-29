Šok u MMA svijetu: Tom Aspinall oslijepio na jedno oko nakon incidenta s Ciryla Ganea! Njegova borilačka budućnost visi o koncu, a očajni otac otkriva mučnu istinu
Aspinallov otac otkrio šokantnu vijest: Tom i dalje ništa ne vidi
Svijet mješovitih borilačkih vještina (MMA) ostao je u šoku nakon što je otac UFC-ovog prvaka u teškoj kategoriji, Toma Aspinalla, otkrio zastrašujuće detalje o sinovljevoj ozljedi oka. U borbi koja je trebala biti vrhunac njegove karijere protiv Ciryla Ganea na UFC-u 321, Aspinall je doživio incident koji mu je ugrozio ne samo karijeru, već i svakodnevni život. Njegov uspon do vrha brutalno je zaustavljen, a vijesti koje stižu iz njegovog tima su sve samo ne ohrabrujuće.
Andy Aspinall, otac i trener britanskog borca, u emotivnom je istupu potvrdio ono čega su se svi pribojavali.
- Tom trenutno ne vidi apsolutno ništa na svoje desno oko. Sve što vidi je samo sivo - izjavio je, bacivši tamnu sjenu na budućnost prvaka. Situacija nije ništa bolja ni s lijevim okom, koje je također pretrpjelo ozbiljnu štetu.
- Njegovo lijevo oko ima otprilike 50 posto vida i slika je jako zamućena. Situacija je iznimno ozbiljna i svi smo duboko zabrinuti. Ove riječi, koje lede krv u žilama, odjeknule su borilačkom zajednicom, koja s nevjericom prati razvoj događaja i nada se najboljem mogućem ishodu za mladog šampiona.
Incident koji je zaledio MMA svijet
Podsjetimo, katastrofalna ozljeda dogodila se već u prvoj rundi iščekivanog meča za naslov prvaka. U jednoj od razmjena, prsti Ciryla Ganea nehotice su završili u oba oka Toma Aspinalla. Bolna grimasa na licu britanskog borca i njegova trenutna nemogućnost da nastavi borbu bili su jasan znak da se dogodilo nešto strašno.
Sudac je odmah prekinuo meč, koji je na kraju proglašen "no contest" (bez pobjednika) zbog Aspinallove nemogućnosti nastavka. Umjesto slavlja, Aspinall je hitno prevezen u bolnicu, a tišina u dvorani govorila je više od ijedne riječi. Incident je ponovno pokrenuo raspravu o dizajnu MMA rukavica i opasnosti od uboda u oko.
Neizvjesnost i strah veći od loma noge
Za borca koji je u karijeri već pretrpio tešku ozljedu koljena, ova nova nevolja predstavlja psihološki i fizički izazov bez presedana. Sam Tom Aspinall priznao je da je strah koji sada osjeća neusporediv s bilo čime prije.
- Ova ozljeda je puno strašnija od moje prethodne ozljede koljena. Kod koljena znate što vas čeka, operacija, rehabilitacija i povratak. Ovdje je ishod potpuno nepoznat. Ne znam hoću li ikada više normalno vidjeti, a to je zastrašujuće - rekao je.
Njegov otac je potvrdio da se Tom vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje će ovog tjedna obaviti niz dodatnih pretraga kod vrhunskih oftalmologa, uključujući i CT skeniranje kako bi se utvrdilo postoji li oštećenje kostiju oko oka.
