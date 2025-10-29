Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAKON BIZARNE OZLJEDE

Aspinallov otac otkrio šokantnu vijest: Tom i dalje ništa ne vidi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Aspinallov otac otkrio šokantnu vijest: Tom i dalje ništa ne vidi
3
Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Šok u MMA svijetu: Tom Aspinall oslijepio na jedno oko nakon incidenta s Ciryla Ganea! Njegova borilačka budućnost visi o koncu, a očajni otac otkriva mučnu istinu

Svijet mješovitih borilačkih vještina (MMA) ostao je u šoku nakon što je otac UFC-ovog prvaka u teškoj kategoriji, Toma Aspinalla, otkrio zastrašujuće detalje o sinovljevoj ozljedi oka. U borbi koja je trebala biti vrhunac njegove karijere protiv Ciryla Ganea na UFC-u 321, Aspinall je doživio incident koji mu je ugrozio ne samo karijeru, već i svakodnevni život. Njegov uspon do vrha brutalno je zaustavljen, a vijesti koje stižu iz njegovog tima su sve samo ne ohrabrujuće.

Andy Aspinall, otac i trener britanskog borca, u emotivnom je istupu potvrdio ono čega su se svi pribojavali.

UFC 321 Publika zviždala nakon prekida borbe Aspinalla i Ganea! 'Dobio sam prstom u oko, vi zviždite?'
Publika zviždala nakon prekida borbe Aspinalla i Ganea! 'Dobio sam prstom u oko, vi zviždite?'

- Tom trenutno ne vidi apsolutno ništa na svoje desno oko. Sve što vidi je samo sivo - izjavio je, bacivši tamnu sjenu na budućnost prvaka. Situacija nije ništa bolja ni s lijevim okom, koje je također pretrpjelo ozbiljnu štetu.

UFC 321 - Tom Aspinall v Ciryl Gane
Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

- Njegovo lijevo oko ima otprilike 50 posto vida i slika je jako zamućena. Situacija je iznimno ozbiljna i svi smo duboko zabrinuti. Ove riječi, koje lede krv u žilama, odjeknule su borilačkom zajednicom, koja s nevjericom prati razvoj događaja i nada se najboljem mogućem ishodu za mladog šampiona.

Incident koji je zaledio MMA svijet

Podsjetimo, katastrofalna ozljeda dogodila se već u prvoj rundi iščekivanog meča za naslov prvaka. U jednoj od razmjena, prsti Ciryla Ganea nehotice su završili u oba oka Toma Aspinalla. Bolna grimasa na licu britanskog borca i njegova trenutna nemogućnost da nastavi borbu bili su jasan znak da se dogodilo nešto strašno.

UFC 321 - Tom Aspinall v Ciryl Gane
Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Sudac je odmah prekinuo meč, koji je na kraju proglašen "no contest" (bez pobjednika) zbog Aspinallove nemogućnosti nastavka. Umjesto slavlja, Aspinall je hitno prevezen u bolnicu, a tišina u dvorani govorila je više od ijedne riječi. Incident je ponovno pokrenuo raspravu o dizajnu MMA rukavica i opasnosti od uboda u oko.

Neizvjesnost i strah veći od loma noge

Za borca koji je u karijeri već pretrpio tešku ozljedu koljena, ova nova nevolja predstavlja psihološki i fizički izazov bez presedana. Sam Tom Aspinall priznao je da je strah koji sada osjeća neusporediv s bilo čime prije. 

- Ova ozljeda je puno strašnija od moje prethodne ozljede koljena. Kod koljena znate što vas čeka, operacija, rehabilitacija i povratak. Ovdje je ishod potpuno nepoznat. Ne znam hoću li ikada više normalno vidjeti, a to je zastrašujuće - rekao je.

ASPINALL SE JAVIO Nakon uboda u oko prvak UFC-a ide na dodatne preglede: 'Gore je nego kad mi je puklo koljeno'
Nakon uboda u oko prvak UFC-a ide na dodatne preglede: 'Gore je nego kad mi je puklo koljeno'

Njegov otac je potvrdio da se Tom vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje će ovog tjedna obaviti niz dodatnih pretraga kod vrhunskih oftalmologa, uključujući i CT skeniranje kako bi se utvrdilo postoji li oštećenje kostiju oko oka.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica
MALO TOGA OSTAVLJA MAŠTI

FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Ostavio se nogometa i bio prvi ročnik vojske. Iznevjerili su ga, a onda se vratio i srušio Dinamo
VIDEO: NEVJEROJATNA PRIČA

Ostavio se nogometa i bio prvi ročnik vojske. Iznevjerili su ga, a onda se vratio i srušio Dinamo

Mario Tadić (32), bivši vojnik, bio je neprobojni zid protiv Dinama. Prije četiri godine pobijedio je na natjecanju za najboljeg ročnika Hrvatske vojske. No uskoro su ga razočarali
FOTO Što vaterpolistice rade pod vodom? 'Ako i pukne, igraš'
ZAHVATI ISPOD POJASA

FOTO Što vaterpolistice rade pod vodom? 'Ako i pukne, igraš'

Ženski vaterpolo može biti i prilično prljav sport: hvatanje, judo zahvati i hrvačke tehnike su svakodnevica. "Pod vodom možete raditi što hoćete dok vas suci ne vide", otkrila je hrvatska izbornica

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025