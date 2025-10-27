Nakon uboda u oko prvak UFC-a ide na dodatne preglede: 'Gore je nego kad mi je puklo koljeno'

UFC-ov teškaški prvak Tom Aspinall (32, 15-3) nije mogao nastaviti meč na eventu UFC 321 nakon što ga je izazivač Ciryl Gane (35, 13-2) ubo u oko. Odmah nakon meča odvezli su ga u bolnicu u Abu Dhabiju na preglede, a na Englezovu sreću, pokazalo se da nema oštećenja na njegovu oku. Aspinall je najavio kako će ići i na dodatne pretrage kad se vrati u Englesku.

Oglasio se nakon pregleda u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Foto: Rula Rouhana

- Bilo je strašnije nego kad mi je puknulo koljeno. Tad sam znao da će sve biti uredu, da ću se oporaviti, a sad još ne znam ni što je. Nisam siguran kad ću moći svima reći što se točno događa - objavio je teškaški prvak.

Posebno je zabrinut bio njegov otac i trener Andy, koji je strahovao za sina nakon što nije mogao nastaviti meč.

- Zbog slične je situacije Michael Bisping izgubio oko, a o tome je uopće grozno pomisliti kao roditelj. Kad znaš da bi ti sin mogao izgubiti vid, a ima djecu koju treba odgajati, onda znaš da se nešto mora promijeniti - rekao je tata Aspinall.

Foto: Rula Rouhana

Na kraju je procijenjeno kako ubod u oko nije bio namjeran te je borba završila kao “no contest”, ali s obzirom na posljednje javljanje prvaka pitanje je kad će biti spreman za obranu pojasa.