Torcida je priredila koreografiju protiv Dinama: 'Gazi purgere'

Atmosfera uoči ogleda Hajduka i Dinama rasla je još od početka tjedna kad su na Poljudu puštene u prodaju ulaznice za najveći derbi hrvatskog sporta. A nestale su u svega 24 sata, da je kapacitet Poljuda i dvostruk bio bi rasprodan. I nema to veze s euforijom i trenutnom igrom i rezultatima Hajduka, to je jednostavno tako već godinama.

Pokretanje videa... 04:07 Spit: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Video: 24sata/Ivo Čagalj/Pixsell

Poljud je i ovoga puta bio rasprodan, pa se nastavila nestvarna priča o posjetama domaćim utakmicama Hajduka u ovoj sezoni. Do Dinama je u prosjeku na svakoj utakmici bilo 27.548 gledatelja, a nakon večerašnjeg ogleda brojka se dodatno približila prosjeku od 29.000.

Ako je kod nekoga i bilo dileme hoće li stadion biti pun ili ne, nestala je u petak navečer, nakon što je Torcida u spektakularnom karuselu sat i pol vremena kružila gradom, dizali su navijači Hajduka atmosferu sirenama, dimom i bengalkama, dodatno podgrijavajući atmosferu, pogotovo u centru grada gdje su i zbunjeni turisti gledali što se događa.

Split: Karusel Torcide uoči utakmice Hajduka i Dinama | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Navijači Dinama na vrijeme su stigli na Poljudu, dopraćeni u koloni pod budnom paskom policije sat i pol prije početka utakmice, tako da su na vrijeme zauzeli svoja mjesta u gostujućem sektoru na jugozapadu Poljuda.

Pokretanje videa... 01:41 Igrači Dinama krenuli prema stadionu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Sat vremena prije početka utakmice stadion je bio dobro popunjen a atmosfera svečarska. Pjevalo se i plesalo na tribinama u taktu hajdučkih pjesama i hitova: "Ovo je naša krv" Doris Dragović, "Marjane, Marjane...", "Dalmacija u mom oku" Miše Kovača, "Ako te tko pita..." Vinka Coce... Posebno emotivan trenutak na svakoj, pa tako i na ovoj utakmici bila je najava Hajdukovog službenog spikera Vedrana Očešića: "Dame i gospodo, zdravi i veseli bili, dobrodošli u dom najvećeg hrvatskog kluba, dobrodošli na Poljud...", kao i taktovi navijačke himne "Dalmacijo..." koja je kao i uvijek bila popraćena glasnom pjesmom s tribina te tisućama šalova u zraku.

Atmosfera je kulminirala kada je Torcida razvila koreografiju na početku utakmice, a nastavilo se uvredama s jedne i druge strane. Uz uobičajeni folklor s jedne i druge strane derbi je mogao započeti...

Torcida je u koreografiji istaknula natpis "gazi purgere" nakon čega je nastavila s uvredama i prvih 20-ak minuta derbija skandirala "mrzim Dinamo" i "je*em" te Dinamo".