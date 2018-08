Atraktivna Srpkinja otkrila je dio intimne tetovaže na kuku...

Ivana Španović, sjajna srpska skakačica u dalj, nedavno je morala odustati u finalu Europskog prvenstva, nakon što je u kvalifikacijama zadobila rupturu Ahilove tetive.

Bio je to velik udarac za Ivanu, jednu od favoritkinja za zlato, svjetsku dvoransku prvakinju, dvostruku europsku prvakinju i brončanu iz Rija 2016. u skoku u dalj.

Oporavlja se Ivana od ozljede, a često na Instagramu piše stihove poput ovih posljednjih koje je objavila citirajući Williama Arthura Warda: "If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it."

No njezinim fanovima nešto je drugo zapalo za oko.

Tetovaža na desnom kuku na kojoj je nepoznati natpis.

Ivana ima nekoliko tetovaža, od Balaševićevih stihova, karata, egipatskih simbola.

Svaka ima svoju priču.

- Prva je bila za zaručnika, a druge su došle spontano. Neke su označavale neki težak period u životu, druge pobjede... Neke su intimne i na mjestima koja nisu vidljiva - rekla je srpska skakačica u dalj.

Foto: Srdjan Ilic/PIXSELL

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U tu kategoriju spada i tetovaža na desnom kuku gdje se nazire natpis nepoznatog sadržaja, a koji je Ivana otkrila objavivši fotografiju na Instagramu.

Na Svjetskom prvenstvu u Londonu prošle godine skakala je u jednodjelnom trikou koji je otkrivao tetovažu boksera na preponi pa je tu tetovažu zalijepila trakom kako ne bi privlačila pozornost i kako bi se mogla koncentrirati na skokove.

Foto: DYLAN MARTINEZ

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL