Alen Babić (8-0) čeka borbu karijere. The Savage u subotu ulazi u ring londonske O2 arene protiv Amerikanca Erica Moline u sunaslovnoj borbi velike Matchroomove večeri čije su glavne zvijezde Dillian Whyte i Otto Walling. No o tom potom.

Babić je, može se reći, briljirao na službenoj medijskoj konferenciji, kao nikad u životu. S njim je bio i promotor Eddie Hearn, koji ga je pitao boji li se Moline koji je prije 10-ak dana prihvatio biti zamjena...

- Slušaj Eddie, ja želim biti nokautiran, želim biti pobijeđen, žudim za time, molim vas, pobijedite me. Želim maknuti tu nulu iz svog skora (8-0), uzmite je, ne volim nulu. Umoran sam od tih pitanja hoću li izgubiti, naravno da hoću. Izgubio sam puno više, bio sam umalo odustao od boksa, s 20 godina nisam imao za kruh. Nije mi problem ostati bez nule, nokautirajte me sad ovdje - govorio je Babić.

- Cijenit ćete me, pitanje je vremena. Podržite me, neću se paziti u ringu, dat ću cijelog sebe. Napravit ću to za svog brata Dyliana Whytea - rekao je prije nego se dvoranom prolomio smijeh.

- Eddie, zaustavi me.

I jest...

- Zato te ljudi vole, pristupačan si, ali si i lud - odgovorio mu je Hearn.

Vratili su se borbi...

- Ako je Molina taj, neka bude. Nadam se da nije jer nitko tko je uskočio deset dana prije me neće nokautirati.

Jasno, zar je tko sumnjao da će i ovi razgovori proći bez Filipa Hrgovića. Hearn je sve zakuhao...

- Rekao sam vam to već deset puta, dovedite Matchroom u Hrvatsku. Dovedite Kocku u ringu. Rastavit ću ga. On je tehnički dobar, ali boks nije samo tehnika. Boks je život. Prebit ću ga. Deset je puta manji muškarac od mene. Ja sam čvršći deset puta od svakog koga je uopće vidio u životu. Znam da mi nitko ne vjeruje, ali dajte mi priliku. Hrvatska želi ovu borbu. Organizirajte u Splitu, na Maksimiru, u pulskoj Areni. Ljudi će doći, uništit ću Kocku.

- Hvala, Alene. Već sam umoran od slušanja toga iako je bilo nevjerojatno zabavno - završio je Hearn.