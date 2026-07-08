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PRIHVATIO ODLUKU

Balogun se oglasio o svinjariji s Fifom, Trumpom i kartonom

Piše Filip Sulimanec,
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Balogun se oglasio o svinjariji s Fifom, Trumpom i kartonom
Foto: BLAKE DAHLIN
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Prihvatio sam odluku kada sam dobio crveni karton. Zatim sam prihvatio odluku i kada mi je omogućeno da igram, rekao je američki napadač

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Folarin Balogun naglasio je svoju poziciju pijuna i promatrača u sagi koja je dominirala Svjetskim prvenstvom posljednjih dana, priznavši da je jednostavno „prihvatio” što god mu je rečeno, dok je odluku da mu se dopusti igrati za SAD protiv Belgije kontroverzno donijela FIFA iznad njegove glave, piše Sports Illustrated.

Nakon što je FIFA, čiji je raniji stav bio da se na crvene kartone na Svjetskom prvenstvu ne može uložiti žalba, iznenađujuće suspendirala zabranu igranja od jedne utakmice izrečenu Balogunu koristeći posebne ovlasti navedene u članku 27. disciplinskog kodeksa, američki predsjednik Donald Trump otvoreno je potvrdio da je osobno zatražio intervenciju šefa FIFA-e Giannija Infantina.

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To je izazvalo negodovanje, posebno u Belgijskom nogometnom savezu, koji je kasnije optužio FIFA-u da je žalbu na ukidanje suspenzije učinila nedopuštenom jer se nije pridržavala vlastitih procesa. FIFA je također riskirala otvaranje Pandorine kutije nakon što se Francuska kasnije žalila na žuti karton dodijeljen Michaelu Oliseu, a jedan zastupnik u parlamentu Ujedinjenog Kraljevstva uputio je zahtjev u vezi s crvenim kartonom pokazanim Jarellu Quansahu.

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Balogun je bio u samom središtu te oluje, ali se našao u nezavidnoj poziciji dok je skandal sve više eskalirao, sve dok nije dosegnuo sam vrh.

 - Prihvatio sam odluku kada sam dobio crveni karton. Zatim sam prihvatio odluku i kada mi je omogućeno da igram - rekao je američki napadač novinarima nakon teškog poraza od 4-1. 

 - Nemam što puno više reći o tome. Uz sve to što je rečeno, mislim da je Belgija bila bolja momčad - slegnuo je ramenima, odražavajući činjenicu da je europska momčad dominirala u ključnim statistikama i podjednako kaznila ključne pogreške SAD-a.

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