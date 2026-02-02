Bara hit-trenera iz Slovenije odveo u Eintracht Frankfurt...

Španjolski je stručnjak iz Celja, posredstvom hrvatskog menadžera, otišao u Bundesligu
Španjolac Albert Riera (43) novi je trener njemačkog nogometnog prvoligaša Eintrachta iz Frankfurta. Bivši trener Celja bio je jedno vrijeme kandidat i za klupu Dinama, ali "modri" su se ljetos okrenuli Mariju Kovačeviću. Španjolac je ostao u Sloveniji, na klupi Celja odradio vrlo uspješnu sezonu i otišao korak dalje.
Odlazak Riere iz Celja u Eintracht veliki je uspjeh za slovenski, ali i ozbiljan udarac za hrvatski nogomet. Ako su treneri iz slovenske lige zanimljivi ligama "petice", veliko je pitanje zašto nisu i treneri iz HNL-a. I kako je moguće da niti jedan hrvatski stručnjak, osim Igora Tudora, nije izravno iz HNL-a završio u nekoj od najjačih liga svijeta.
Tudor je 2020. bio na klupi Hajduka, a onda se otisnuo u Hellas Veronu. Čak ni Bjelica nije izravno iz HNL-a došao u ligu "petice", poslije Dinama i Osijeka završio je u Trabzonsporu pa tek onda stigao u Union Berlin.
Ovaj transfer "potpisao" je hrvatski agent Andy Bara, a Riera je u nedjelju odradio posljednju utakmicu na klupi Celja (remi kod Maribora 3-3) pa se zaputio prema Frankfurtu na potpisivanje ugovora s njemačkim prvoligašem. A na klupi Eintrachta debitirat će već u petak, kad u Frankfurt stiže Union Berlin.
Odlazak Riere iz Slovenije u Njemačku dokaz je i našim trenerima da se isplati ulagati u sebe. Kako za ozbiljnu razinu trenerskog posla na europskoj razini treba igrati moderan i učinkovit nogomet, da treba znati jezike, jednostavno - biti drukčiji od drugih. I to se uvijek isplati. Rieri svakako jest...
