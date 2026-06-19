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UNATOČ PORAZU

Barbarez ušao u svlačionicu: 'Rekao sam im da imaju sat vremena biti loše raspoloženi'

Piše Issa Kralj,
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Barbarez ušao u svlačionicu: 'Rekao sam im da imaju sat vremena biti loše raspoloženi'
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Foto: DANIEL COLE

Švicarska razbila BiH 4-1, a Barbarez poručuje: Ništa nije izgubljeno! 'Zmajevi' idu po spas protiv Katara

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Reprezentacija BiH došla je do prvog poraza na Svjetskom prvenstvu nakon što ih je uvjerljivo pobijedila Švicarska. Izabranici Sergeja Barbareza držali su bod do 74. minute kada je zabio Manzambi za 1-0. Prednost Švicaraca povećao je Vargas u 84. minuti, a onda je ponovno strijelac u 90. minuti bio Manzambi. Zaostatak 'zmajeva' smanjio Ermin Mahmić u 93. minuti, a za konačnih 4-1 postavio je Xhaka iz penala. BiH je u 80. minuti ostala s igračem manje nakon što je Tarik Muharemović dobio crveni karton. 

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Foto: KIYOSHI MIO

Unatoč porazu, izbornik 'zmajeva' Sergej Barbarez je optimističan za sljedeći dvoboj protiv Katra. 

- Nije ništa izgubljeno. Moramo tu utakmicu protiv Katara, naravno, dobiti. Uzet ćemo dan-dva da dođemo sebi, da se odmorimo, da momci razmišljaju o drugim stvarima. Onda ćemo se pripremiti - rekao je nakon utakmice. 

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Novinari su ga upitali je li nakon utakmice razgovarao s isključenim Muharemovićem, na što je kratko odgovorio:

- Ne volim to sažalijevanje. Ušao sam unutra, rekao sam im da imaju sat vremena da budu loše raspoloženi i da dignemo glavu i da idemo dalje - rekao je za kraj. 

Utakmica BiH i Katra na rasporedu je u srijedu 24. lipnja od 21 sat, a prijenos je na HRT-u.  

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