Muharemović se kaje nakon crvenog kartona: 'Žao mi je što sam otežao ekipi. Poraz boli...'

Nogometaši Bosne i Hercegovine izgubili su od Švicarske 4-1 u drugom kolu Svjetskog prvenstva. Nakon što su u prvom remizirali protiv domaćina Kanade, u drugoj utakmici nisu bili toliko uspješni. Iako su 'zmajevi' u prvom poluvremenu držali rezultat i imali 0-0 na poluvremenu, pred kraj susreta Švicarska je probila njihovu obranu. Izabranicima Sergeja Barbareza završnicu utakmice dodatno je otežao crveni karton Tarika Muharemovića u 80. minuti pa su tako 'zmajevi' ostali s igračem manje.

Muharemović će zbog pravila Fife morat odraditi suspenziju od jedne utakmice što znači da će propustiti posljednji susret u grupnoj fazi protiv Katra.

Foto: KIRBY LEE

Stoper 'zmajeva' oglasio se putem Instagram storyja u kojem je izrazio žaljenje zbog kartona.

- Dragi navijači, imam potrebu da se svima ispričam, najprije suigračima i stručnom stožeru, pa onda i vama - navijačima zbog crvenog kartona.

Foto: Instagram story sreenshot

- Preuzimam punu odgovornost i žao mi je što sam otežao ekipi. Poraz boli, ali imamo još jednu utakmicu i još možemo ostvariti naše snove. Dat ćemo sve od sebe do kraja! Vjerujem u nas i tako će uvijek biti! Hvala na porukama i na podršci. Idemo zajedno dalje - napisao je na društvenim mrežama.

Utakmica BiH i Katra na rasporedu je u srijedu 24. lipnja od 21 sat, a prijenos je na HRT-u.