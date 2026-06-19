Obavijesti

Sport

Komentari 0
MLADI TALENT 'ZMAJEVA'

Tko je Ermin Mahmić? Zabio je utješni gol za BiH, a skoro je izabrao drugu momčad sa SP-a!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Tko je Ermin Mahmić? Zabio je utješni gol za BiH, a skoro je izabrao drugu momčad sa SP-a!
3
Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Kada se činilo da će sve ostati na teškom porazu i blijedoj igri, na scenu je stupio Mahmić. Ušao je u igru samo minutu ranije i postigao sjajan gol, iako je on bio slaba utjeha 'zmajevima'

Admiral

U teškom porazu od Švicarske na Svjetskom prvenstvu, dok su tribine SoFi stadiona u Los Angelesu većinom utihnule, jedan je trenutak donio glasan pljesak i tračak ponosa za navijače Bosne i Hercegovine. U sudačkoj nadoknadi, pri rezultatu 3-0 za protivnika, mladić s brojem 26 na leđima primio je loptu na vrhu kaznenog prostora i ispalio projektil koji je završio u mreži.  Bio je to Ermin Mahmić, 21-godišnjak koji je u svom tek trećem nastupu za "zmajeve" zabio prvijenac, i to kakav.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening "vatrenih" dan nakon Engleske VIDEO
Trening "vatrenih" dan nakon Engleske | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Rođen 14. ožujka 2005. u Austriji, s korijenima iz Mahmić Sela kod Bosanske Krupe i Bihaća, njegov nogometni talent brušen je u uglednim austrijskim akademijama poput LASK-a i bečkog Rapida. Logičan slijed bio je poziv u mlađe selekcije Austrije, za koje je nastupao na U-17 i U-21 razini.

VELIKA FOTOGALERIJA Tuga i šok u Zagrebu, Mostaru i Sarajevu. Ovako su navijači BiH ispratili poraz od Švicarske...
Tuga i šok u Zagrebu, Mostaru i Sarajevu. Ovako su navijači BiH ispratili poraz od Švicarske...

Ipak, paralelno je postojao i poziv domovine njegovih roditelja. Mahmić je 2023. godine zaigrao za U-19 reprezentaciju BiH i odmah se upisao u strijelce, no nakon toga se nakratko vratio pod austrijsku zastavu. Kada je stigao trenutak za konačnu odluku, dileme nije bilo.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Početkom 2026. godine, Mahmić je prelomio i obavijestio nogometne saveze obiju zemalja da će u seniorskoj konkurenciji nositi dres Bosne i Hercegovine. Proces promjene sportskog državljanstva pri Fifi odobren je u svibnju, a izbornik Sergej Barbarez nije gubio vrijeme. Odmah ga je uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo, prepoznavši u njemu profil igrača kakav mu je nedostajao. Barbarezova vjera u mladića bila je očita i prije početka turnira.

KAPETAN ŠVICARSKE Xhaka progovorio o kritikama nakon pobjede: Lagao bih kada bih rekao da me ne bole...
Xhaka progovorio o kritikama nakon pobjede: Lagao bih kada bih rekao da me ne bole...

​- Ne možete vjerovati koliko je sretan i ponosan što je s nama. Igra na pozicijama osmice i desetke, ima dubinu, profil igrača kakvog nemamo puno. On je igrač koji će se nastaviti razvijati, s ciljem da Bosna i Hercegovina ima dobre igrače u idućih deset godina - izjavio je Barbarez za medije.

Odluka da "odbije" Austriju i izabere BiH učinila ga je miljenikom navijača i prije nego što je pokazao što zna na terenu.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina
Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Svoj seniorski debi upisao je u prijateljskom susretu protiv Sjeverne Makedonije krajem svibnja. Na Svjetskom prvenstvu, u prvoj utakmici protiv Kanade (1-1), ostao je na klupi. Priliku je dobio u drugom kolu protiv Švicarske, u utakmici koja se pretvorila u noćnu moru za "zmajeve". Utakmica je bila bez golova sve do 73. minute, kada je Švicarska povela. Ubrzo nakon toga, stoper Tarik Muharemović dobio je izravni crveni karton, a protivnik je s igračem više do sudačke nadoknade stigao do vodstva od 3-0.

DEVET GODINA STARIJA FOTO Bila je hrvatska pjevačka zvijezda pa šokantno nestala sa scene. Sad ljubi asa 'zmajeva'
FOTO Bila je hrvatska pjevačka zvijezda pa šokantno nestala sa scene. Sad ljubi asa 'zmajeva'

Kada se činilo da će sve ostati na teškom porazu i blijedoj igri, na scenu je stupio Mahmić. Ušao je u igru samo minutu ranije i postigao sjajan gol. Njegov fantastičan volej bio je slaba utjeha, ali i zaslužena nagrada za bosanskohercegovačke navijače. Unatoč osobnom uspjehu na najvećoj svjetskoj smotri, 21-godišnjak je pokazao zrelost i skromnost.

​- Lijep je osjećaj, ali smo izgubili. Nemam ništa slaviti danas - kratko je poručio nakon utakmice, pokazavši da mu je momčadski rezultat ispred individualnog bljeska.

Od Welsa do češke lige

Mahmićev put počeo je u rodnom Welsu, u klubu ESV Intersport Wels, prije nego što je prošao omladinske škole Paschinga, LASK-a i Rapida iz Beča. Profesionalnu karijeru započeo je u austrijskom drugoligašu SV Lafnitzu, gdje je s 18 godina debitirao protiv SV Stripfinga u listopadu 2023.

FIFA World Cup 2026 - Group B - Switzerland v Bosnia and Herzegovina
Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Za Lafnitz je u dvije sezone odigrao 45 utakmica i postigao pet golova, što je bila dovoljna preporuka za iskorak. U ljeto 2025. potpisao je za češkog prvoligaša Slovan Liberec. U svojoj prvoj sezoni u Češkoj potvrdio je talent, upisavši 28 nastupa u ligi, tijekom kojih je zabio sedam golova i dodao tri asistencije. Njegove igre nisu prošle nezapaženo, a poziv u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo bio je logična nagrada za sjajnu klupsku sezonu i, naravno, ispravnu odluku srca.

(*uz korištenje AI-ja)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo
ISPRAĆEN NA NOSILIMA

FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo

Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena. Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026