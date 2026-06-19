Tko je Ermin Mahmić? Zabio je utješni gol za BiH, a skoro je izabrao drugu momčad sa SP-a!

U teškom porazu od Švicarske na Svjetskom prvenstvu, dok su tribine SoFi stadiona u Los Angelesu većinom utihnule, jedan je trenutak donio glasan pljesak i tračak ponosa za navijače Bosne i Hercegovine. U sudačkoj nadoknadi, pri rezultatu 3-0 za protivnika, mladić s brojem 26 na leđima primio je loptu na vrhu kaznenog prostora i ispalio projektil koji je završio u mreži. Bio je to Ermin Mahmić, 21-godišnjak koji je u svom tek trećem nastupu za "zmajeve" zabio prvijenac, i to kakav.

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Rođen 14. ožujka 2005. u Austriji, s korijenima iz Mahmić Sela kod Bosanske Krupe i Bihaća, njegov nogometni talent brušen je u uglednim austrijskim akademijama poput LASK-a i bečkog Rapida. Logičan slijed bio je poziv u mlađe selekcije Austrije, za koje je nastupao na U-17 i U-21 razini.

Ipak, paralelno je postojao i poziv domovine njegovih roditelja. Mahmić je 2023. godine zaigrao za U-19 reprezentaciju BiH i odmah se upisao u strijelce, no nakon toga se nakratko vratio pod austrijsku zastavu. Kada je stigao trenutak za konačnu odluku, dileme nije bilo.

Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Početkom 2026. godine, Mahmić je prelomio i obavijestio nogometne saveze obiju zemalja da će u seniorskoj konkurenciji nositi dres Bosne i Hercegovine. Proces promjene sportskog državljanstva pri Fifi odobren je u svibnju, a izbornik Sergej Barbarez nije gubio vrijeme. Odmah ga je uvrstio na popis za Svjetsko prvenstvo, prepoznavši u njemu profil igrača kakav mu je nedostajao. Barbarezova vjera u mladića bila je očita i prije početka turnira.

​- Ne možete vjerovati koliko je sretan i ponosan što je s nama. Igra na pozicijama osmice i desetke, ima dubinu, profil igrača kakvog nemamo puno. On je igrač koji će se nastaviti razvijati, s ciljem da Bosna i Hercegovina ima dobre igrače u idućih deset godina - izjavio je Barbarez za medije.

Odluka da "odbije" Austriju i izabere BiH učinila ga je miljenikom navijača i prije nego što je pokazao što zna na terenu.

Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Svoj seniorski debi upisao je u prijateljskom susretu protiv Sjeverne Makedonije krajem svibnja. Na Svjetskom prvenstvu, u prvoj utakmici protiv Kanade (1-1), ostao je na klupi. Priliku je dobio u drugom kolu protiv Švicarske, u utakmici koja se pretvorila u noćnu moru za "zmajeve". Utakmica je bila bez golova sve do 73. minute, kada je Švicarska povela. Ubrzo nakon toga, stoper Tarik Muharemović dobio je izravni crveni karton, a protivnik je s igračem više do sudačke nadoknade stigao do vodstva od 3-0.

Kada se činilo da će sve ostati na teškom porazu i blijedoj igri, na scenu je stupio Mahmić. Ušao je u igru samo minutu ranije i postigao sjajan gol. Njegov fantastičan volej bio je slaba utjeha, ali i zaslužena nagrada za bosanskohercegovačke navijače. Unatoč osobnom uspjehu na najvećoj svjetskoj smotri, 21-godišnjak je pokazao zrelost i skromnost.

​- Lijep je osjećaj, ali smo izgubili. Nemam ništa slaviti danas - kratko je poručio nakon utakmice, pokazavši da mu je momčadski rezultat ispred individualnog bljeska.

Od Welsa do češke lige

Mahmićev put počeo je u rodnom Welsu, u klubu ESV Intersport Wels, prije nego što je prošao omladinske škole Paschinga, LASK-a i Rapida iz Beča. Profesionalnu karijeru započeo je u austrijskom drugoligašu SV Lafnitzu, gdje je s 18 godina debitirao protiv SV Stripfinga u listopadu 2023.

Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS

Za Lafnitz je u dvije sezone odigrao 45 utakmica i postigao pet golova, što je bila dovoljna preporuka za iskorak. U ljeto 2025. potpisao je za češkog prvoligaša Slovan Liberec. U svojoj prvoj sezoni u Češkoj potvrdio je talent, upisavši 28 nastupa u ligi, tijekom kojih je zabio sedam golova i dodao tri asistencije. Njegove igre nisu prošle nezapaženo, a poziv u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo bio je logična nagrada za sjajnu klupsku sezonu i, naravno, ispravnu odluku srca.