Obavijesti

Sport

Komentari 0
KLASIK DO KLASIKA

Barcelona - Atletico i PSG - Liverpool: Evo gdje gledati današnje spektakle Lige prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Drugi dan utakmice četvrtfinala počinju u 21 sat, a jednu će moći gledati svi u Hrvatskoj jer je prenosi i HRT

Admiral

Nakon što se u utorak vratilo najelitnije nogometno natjecanje, Liga prvaka, gledatelji su mogli uživati u pravim klasicima i susretima Real Madrida i Bayerna te Arsenala i Sportinga. Četvrtfinalni susreti nastavljaju se danas kada na teren izlaze Barcelona i Atletico Madrid te PSG i Liverpool.

Španjolski derbi igra se već četvrti put ove sezone nakon što su se iste momčadi nedavno susrele u La Ligi. Tada je pobjeda otišla na stranu "blaugrane", koja je slavila 2-1. Na tu utakmicu salve prosvjeda uputili su igrači Atletica, ali i trener Diego Simeone jer smatra da je njegova momčad oštećena.

VJERUJU U PREOKRET Rüdiger: Oba su gola pokloni. A najbolji igrač Bayerna je Neuer
Rüdiger: Oba su gola pokloni. A najbolji igrač Bayerna je Neuer

Ove sezone Barcelona i Atletico odigrali su već četiri utakmice, a u tri su Katalonci bili bolji. Ipak, posebno ih boli ispadanje iz Kupa, gdje je Simeoneova momčad pobijedila u prvom susretu 4-0 pa tako ni pobjeda Barcelone 3-0 u uzvratu nije bila dovoljna.

LaLiga - Atletico Madrid v FC Barcelona
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Hansi Flick u današnjoj utakmici neće moći računati na ozlijeđene Andreasa Christensena i Frenkieja de Jonga, dok je pod velikim upitnikom i nastup jednog od najboljih igrača Raphinhe, koji se ozlijedio na prijateljskoj utakmici Brazila protiv Francuske. Simeone ima nešto kraći popis izostanaka pa neće moći računati na Johnnyja Cardosa, Pabla Barriosa i Rodriga Mendozu.

Utakmica počinje u 21 sat, a izravni prijenos je na programu Arena Sport 2.

Još jedan klasik igrat će se u Parizu između PSG-a i Liverpoola. "Redsi" u utakmicu ulaze u lošoj formi. Prvo ih je prije reprezentativne pauze u ligi pobijedio Brighton, a potom ih je Manchester City uvjerljivo izbacio iz FA kupa pobjedom 4-0. Momčad Arnea Slota dolazi na noge još uvijek aktualnom prvaku koji niže pobjede bez problema.

Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Round of 16 - Second Leg - Anfield
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

PSG je izborio četvrtfinale Lige prvaka razbivši Chelsea u dvomeču s ukupnih 8-2, a u ligi se lako obračunao s Toulouseom i Nicom. Ove dvije momčadi igrale su i prošle godine u nokaut fazi, a tada je Liverpool pružio velik otpor i nakon dvije utakmice bez pobjednika prošao dalje nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

POGLEDAJTE GOLOVE VIDEO Diaz i Kane šokirali Real! Mbappé vratio nadu bijelima
VIDEO Diaz i Kane šokirali Real! Mbappé vratio nadu bijelima

Luis Enrique danas neće moći računati na važne igrače poput Bradleyja Barcole i Fabiana Ruiza, dok Slotu nedostaju Conor Bradley i Wataru Endo, a upitan je i nastup prvog golmana Alissona, kojeg bi trebao zamijeniti Giorgi Mamardašvili.

Utakmica počinje u 21 sat, a izravni prijenos je na Arena Sportu 1 i HRT-u 2.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HNL 2025/26. Raspored i tablica
SVE NA JEDNOM MJESTU

HNL 2025/26. Raspored i tablica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
Real - Bayern 1-2: Veliki festival promašaja i njemačko slavlje na Bernabeuu nakon čak 25 godina
VIDEO: LUDA UTAKMICA VELIKANA

Real - Bayern 1-2: Veliki festival promašaja i njemačko slavlje na Bernabeuu nakon čak 25 godina

REAL MADRID - BAYERN 1-2, SPORTING - ARSENAL 0-1 Upamecano je promašio prazan gol, goste je darivao i Thiago, a Diaz i Kane zabijali su Španjolcima. Nadu je bijelima vratio Mbappe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026