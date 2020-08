No okrenut \u0107e novu stranicu u karijeri koja ulazi u zavr\u0161nu fazu i vremena za \u010dekanje vi\u0161e nema. Svidjelo se to navija\u010dima ili ne, a naravno da im se ne svi\u0111a i da su svi pohitali na ulice i prema klupskim prostorijama poku\u0161av\u0161i\u00a0svojom pojavom pokazati koliko im zna\u010di i da eventualno promijeni mi\u0161ljenje.\u00a0

- Volimo te, ostani - pjevali su u glas.

Tako\u0111er, na udaru je bila i Uprava i predsjednik Bartomeu \u010diji se odlazak tra\u017ei odmah.

Legendarni kapetan Carles Puyol, pak, na Twitteru je ve\u0107 za\u017eelio svu sre\u0107u svom biv\u0161em suigra\u010du.

- Po\u0161tovanje i divljenje, Leo. Sve najbolje, prijatelju - napisao je Puyol kojem se u komentare javio Luis Suarez i s dva emotikona koja plje\u0161\u0107u\u00a0iskazao svoje mi\u0161ljenje.

Rastanak, me\u0111utim, ne\u0107e biti tek puka formalnost. Barcelona je uvjerena da ima pravo na klauzulu od 700 milijuna eura, a Messi da mo\u017ee oti\u0107i besplatno, o \u010demu vi\u0161e mo\u017eete pro\u010ditati OVDJE.

I tako bi cijela pri\u010da mogla zavr\u0161iti na sudu, a ne ode li ba\u0161 tako daleko, najrealnije je da Barcelona dobije od\u0161tetu u realnim okvirima, izme\u0111u 100 i 150 milijuna eura. No, \u0160panjolci navode da su samo tri kluba u ozbiljnoj utrci, PSG, Manchester City i Inter.

Pa \u0161to nude? PSG novo udru\u017eivanje s\u00a0Neymarom\u00a0s kojim je Messi 2015. osvojio Ligu prvaka i otada je\u00a0Barcelona\u00a0samo jednom pro\u0161la dalje od \u010detvrtfinala, pro\u0161le godine kada je u polufinalu ispustila 3-0 iz prve utakmice s Liverpoolom. Bio je to prvi zama\u0161njak prema novom te\u0161kom razo\u010daranju i ru\u0161enju ugleda pro\u0161loga tjedna. Znamo ve\u0107 svi \u0161to je Bayern napravio Barceloni.

Me\u0111utim, i\u00a0Mbappe\u00a0je Messiju sigurno lijepa pozivnica koja bi stvorila vjerojatno najmo\u0107niji napada\u010dki trio svih vremena.\u00a0

City tako\u0111er ima svoje adute, prije svega ligu koja je kudikamo ja\u010da od francuske, a onda i\u00a0Sergija\u00a0Ag\u00fcera,\u00a0Messijevog kuma i najboljeg prijatelja. Istina, ugovor mu istje\u010de nagodinu, ali lako \u0107e to City rije\u0161iti ako Ag\u00fcero\u00a0privoli i nagovori Messija da do\u0111e na Etihad. A kad se na sve to priroda i\u00a0Guardiola, pod kojim je Messi u\u017eivao, City je vjerojatno i prvi favorit u ovoj utrci.

Inter? Najmanje \u0161anse, ali i tu se nudi mogu\u0107nost uspostavljanja novog liga\u0161kog rivalstva s Ronaldom. Makar, Italija, pa\u00a0Conte... Te\u0161ko da \u0107e to izabrati iako kineski vlasnici ne\u0107e \u0161tedjeti, a vjerojatno \u0107e im adut biti i\u00a0Lautaro Martinez.\u00a0Koji je vjerojatno ve\u0107 poslao Messiju poruku poziva. Tako\u0111er, navodno je i Messijev otac ve\u0107 kupio ku\u0107u u Milanu. Nek' se i to zna.

Barcelona se digla na noge, navijači pjevaju Messiju pred stadionom: Volimo te, ostani...

Messi će okrenutinovu stranicu u karijeri koja ulazi u završnu fazu i vremena za čekanje više nema. Svidjelo se to navijačima ili ne, a naravno da im se ne sviđa i da su svi pohitali na ulice i prema klupskim prostorijama

<p><strong>Barcelona </strong>se u utorak predvečer ozbiljno zatresla. Nije onaj prirodan potres, ali kao da jest jer<strong> Lionel Messi </strong>odlučio je da odlazi. Da Katalonija više neće biti njegov dom.</p><p>Nakon dva desetljeća u klubu, nakon 634 gola, 731 utakmice, četiri Lige prvaka, ma brojke ne mogu dočarati kakva je njegova ostavština na Camp Nouu.</p><p>No okrenut će novu stranicu u karijeri koja ulazi u završnu fazu i vremena za čekanje više nema. Svidjelo se to navijačima ili ne, a naravno da im se ne sviđa i da su svi pohitali na ulice i prema klupskim prostorijama pokušavši svojom pojavom pokazati koliko im znači i da eventualno promijeni mišljenje. </p><p>- Volimo te, ostani - pjevali su u glas.</p><p>Također, na udaru je bila i Uprava i predsjednik Bartomeu čiji se odlazak traži odmah.</p><p>Legendarni kapetan<strong> Carles Puyol,</strong> pak, na Twitteru je već zaželio svu sreću svom bivšem suigraču.</p><p>- Poštovanje i divljenje, Leo. Sve najbolje, prijatelju - napisao je Puyol kojem se u komentare javio <strong>Luis Suarez</strong> i s dva emotikona koja plješću iskazao svoje mišljenje.</p><p>Rastanak, međutim, neće biti tek puka formalnost. Barcelona je uvjerena da ima pravo na klauzulu od 700 milijuna eura, a Messi da može otići besplatno, o čemu više možete pročitati <a href="https://www.24sata.hr/sport/messi-ide-za-besplatno-i-to-sve-zbog-jedne-opcije-u-ugovoru-712791"><strong>OVDJE</strong></a>.</p><p>I tako bi cijela priča mogla završiti na sudu, a ne ode li baš tako daleko, najrealnije je da Barcelona dobije odštetu u realnim okvirima, između 100 i 150 milijuna eura. No, Španjolci navode da su samo tri kluba u ozbiljnoj utrci, PSG, Manchester City i Inter.</p><p>Pa što nude? PSG novo udruživanje s <strong>Neymarom </strong>s kojim je Messi 2015. osvojio Ligu prvaka i otada je <strong>Barcelona </strong>samo jednom prošla dalje od četvrtfinala, prošle godine kada je u polufinalu ispustila 3-0 iz prve utakmice s Liverpoolom. Bio je to prvi zamašnjak prema novom teškom razočaranju i rušenju ugleda prošloga tjedna. Znamo već svi što je Bayern napravio Barceloni.</p><p>Međutim, i <strong>Mbappe </strong>je Messiju sigurno lijepa pozivnica koja bi stvorila vjerojatno najmoćniji napadački trio svih vremena. </p><p>City također ima svoje adute, prije svega ligu koja je kudikamo jača od francuske, a onda i <strong>Sergija </strong>Agüera<strong>, </strong>Messijevog kuma i najboljeg prijatelja. Istina, ugovor mu istječe nagodinu, ali lako će to City riješiti ako Agüero privoli i nagovori Messija da dođe na Etihad. A kad se na sve to priroda i <strong>Guardiola</strong>, pod kojim je Messi uživao, City je vjerojatno i prvi favorit u ovoj utrci.</p><p>Inter? Najmanje šanse, ali i tu se nudi mogućnost uspostavljanja novog ligaškog rivalstva s Ronaldom. Makar, Italija, pa <strong>Conte</strong>... Teško da će to izabrati iako kineski vlasnici neće štedjeti, a vjerojatno će im adut biti i <strong>Lautaro Martinez.</strong> Koji je vjerojatno već poslao Messiju poruku poziva. Također, navodno je i Messijev otac već kupio kuću u Milanu. Nek' se i to zna.</p>