\u010celnici katalonskog kluba kao da su se tada najeli ludih gljiva ili su samo bili uvjereni da argentinski virtuoz ne\u0107e nikada do\u0107i u napast da napusti klub u koji je do\u0161ao prije 20 godina. Da bude ve\u0107a ironija, oni su ga natjerali da se odlu\u010di na to. Otkako ih je preuzeo Joseph Maria Bartomeu, klub se srozao na najni\u017ee grane.

Pokal Lige prvaka posljednji put su vidjeli 2015. godine, dvije godine zaredom ispadali su nakon velike prednosti u prvoj utakmici, a ove godine ih je osramotio Bayern utrpav\u0161i im osam komada. \u0160tovi\u0161e, po prvi put nakon 2004. godine klub je ostao bez trofeja.

Uprava je imala te\u0161ke proma\u0161aje s poja\u010danjima, mom\u010dad je postala sve starija, a Leo to vi\u0161e nije mogao sam nositi na svojim le\u0111ima. Tako\u0111er, njegov odnos s Upravom se naglo pogor\u0161ao, on i biv\u0161i sportski direktor Eric Abidal su se sva\u0111ali preko medija, a bilo je jasno da \u0107e mu kad tad sve oti\u0107i preko glave.

\u00a0 Kao da je te 2017. godine osjetio da klub ide prema dnu i mo\u017eda je zbog toga zatra\u017eio tu stavku? Tko \u0107e ga znati...\u00a0Za\u0161to je ovo poraz za Barcelonu? Prvo, ostat \u0107e bez legende i najboljeg igra\u010da u povijesti kluba, a drugo, jedan od najboljih igra\u010da u povijesti \u0107e im oti\u0107i bez od\u0161tete.

I u 33. godini \u017eivota Katalonci su za jednog od najboljih u povijesti mogli bez problema dobiti preko 100 milijuna eura, ali zeznula ih je klauzula u koju se Leo toliko kune. No ima mali problem. Naime, ta klauzula o\u00a0besplatnom odlasku iz kluba je bila aktivna do 1. lipnja, ali Messiju ide na ruku to \u0161to se nogomet prakti\u010dki nije igrao od o\u017eujka do lipnja, a sama sezona slu\u017ebeno traje do 31. kolovoza.

Naravno, te\u0161ka sramota za Barcelonu bi bila da legenda kluba ode za besplatno, no nije ni Bartomeu lud. Messi je danas preko svojih odvjetnika poslao faks na adresu kluba sa \u017eeljom da raskine ugovor, ali iz kluba su mu poru\u010dili da nema tu mogu\u0107nost. Ugovor mu vrijedi do 2021. godine i do tada je on igra\u010da kluba, a prema njima je klauzula o besplatnom odlasku istekla.

Ova situacija miri\u0161e nam na 'vucaranje' po sudu, a takav zavr\u0161etak ljubavi izme\u0111u Messija i Blaugrane ne bi htio ba\u0161 nitko. Osim Manchester Cityja i PSG-a koji ga ve\u0107 godinama love sa svojim silnim milijunima, a sada bi im mogao uletjeti i te kakav bingo. Dobiti takvog igra\u010da za besplatno...

- Mo\u017eda \u0107e Messi za tri, \u010detiri ili pet godina re\u0107i: U redu, prestajem igrati nogomet. Mi pripremamo klub i za budu\u0107nost, za vrijeme nakon Lea - govorio je Bartomeu prije dvije godine, ali sigurno nije vjerovao da \u0107e se to ba\u0161 sada dogoditi.

A sumnjamo da su se i pripremili za ono \u0161to ih \u010deka nakon njegovog odlaska.

\u0160panjolski velikan vi\u0161e nikada ne\u0107e biti isti. Jer napu\u0161ta ih \u010dovjek koji je u klubu proveo 20 godina, odigrao 731 utakmicu i zabio 634 gola uz 285 asistencija. Nema ni smisla spominjati \u0161to je sve osvojio. \u010cetiri Lige prvaka, 10 La liga, \u0161est Kupova i \u0161est Zlatnih lopti.

Nijedan igra\u010d nije iznad kluba, ali ovo je kao da Barcelona odlazi iz Barcelone...