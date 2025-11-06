Obavijesti

MINI KRIZA

Barcelonina obrana 'curi', a Hansi Flick poručuje: Nećemo mijenjati naš DNA zbog toga!

Piše Petar Božičević,
4
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Zanimljivo, Barcelona je u 15 utakmica ove sezone primila čak 20 golova. Barcelona je u Ligi prvaka na 11. mjestu sa sedam bodova u četiri kola

Barcelona se nalazi u mini krizi. U posljednjih šest utakmica ostvarila je tri pobjede, dva poraza i remi, a sve su češće kritike prema načinu igre koji forsira Hansi Flick. Mnogi smatraju da obrana katalonskog kluba igra previsoko i tako ostavlja previše prostora za kontranapade suparnika, ali Nijemac je istaknuo kako ne misli odustati od svog stila igre. 

- Ljudi me mogu napadati, ali neću promijeniti naš DNA. Nećemo prestati napadati kad zabijemo za 1-0 - rekao je Flick na press konferenciji nakon utakmice protiv Club Bruggea. 

ANKETA: ŠTO MISLITE? Legendarni Nizozemac tvrdi da je Brugge pokraden protiv Barcelone: Nije ga ni taknuo!
Legendarni Nizozemac tvrdi da je Brugge pokraden protiv Barcelone: Nije ga ni taknuo!

Zanimljivo, Barcelona je u 15 utakmica ove sezone primila čak 20 golova. Velikim problemom pokazao se i odlazak Iniga Martineza u Saudijsku Arabiju, upravo je on bio vođa obrane prošle sezone. Ne pomaže ni ozljeda prvog golmana Joana Garcije, a izvan stroja je i Marc Andre ter Stegen. 

UEFA Champions League - Club Brugge v FC Barcelona
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Barcelona je u Ligi prvaka na 11. mjestu sa sedam bodova u četiri kola, a u La Ligi je druga s pet bodova manje od Reala. U idućem kolu prvenstva čeka ju nezgodno gostovanje kod Celte Vigo. 

