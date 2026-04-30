Baturina: Možda mi je i dobro došlo što sam sjedio na klupi

Na terenu se vidi da svi u Comu znaju što treba raditi, sve je organizirano... I kad imaš loptu, imaš tu slobodu, komentirao je hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23), koji se lani pridružio talijanskom prvoligašu koji ga je otkupio od Dinama.

Baturinu je u talijanskom gradu posjetila ekipa Nove TV, a otkrio je kako mu u početku nije bio najlakše u novom klubu.

- U početku mi definitivno nije bilo baš najlakše, ali mislim da je to sve prilagodba. Naporno sam radio, čekao sam svoju šansu. Nije mi pomoglo ni to što na mojoj poziciji igra možda i najbolji igrač u ligi (Nico Paz, op. a.). Strpljivo sam čekao svoje minute i radio. Definitivno mi nije bilo lako, možda i zato što nisam navikao baš biti na klupi, ali mislim da je sve to jedan proces i možda mi je, a da nisam ni znao, to dobro došlo.

Sve je, smatra Baturina, promijenio gol kojeg je zabio Bologni 10. siječnja, kada je dobio samo 13 minuta na terenu. Od tada je redovan član prve momčadi.

- Mislim da je jedan gol sve promijenio, stvarno. I trener voli kad igrač s klupe donese nešto ekipi. Jednostavno voli da su svi utakmici. Nebitno je li igrao pet minuta ili 90. Od tad mi je sve krenulo nabolje, možda sam dobio neko veće samopouzdanje, povjerenje - rekao je i komentirao stanje na tablici.

Naime, Como je trenutačno peti u talijanskom prvenstvu sa 61 bodom. Toliko ima i šestoplasirana Roma, dok je Juventus četvrti sa 64 boda. Četvrto mjesto vodi u Ligu prvaka, peto u Europsku ligu, a šesto u Konferencijsku.

- Borit ćemo se do kraja. Mislim da ćemo svi biti zadovoljni i s Europskom ligom, Konferencijskom ligom, pogotovo Ligom prvaka. Velika je stvar za klub s obzirom na to odakle je došao da se sada borimo za Europu - dodao je bivši dinamovac.