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Baturina nakon majstorije koja je oduševila: Osjećam se sjajno!

Piše Luka Tunjić,
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Baturina nakon majstorije koja je oduševila: Osjećam se sjajno!
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
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Baturina je protiv Arsenala zabio golčinu i poslao poruku: Ne zanima ga ždrijeb Lige prvaka, želi pobjede protiv svih! A Ivan Smolčić promašio je penal

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Nije me briga koga ćemo izvući u Ligi prvaka, sve su to sjajni klubovi, poručio je hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23), koji je u srijedu navečer zabio majstorski gol u prijateljskoj utakmici između njegovog Coma i engleskog prvaka Arsenala.

Do pobjede su došli "topnici" nakon raspucavanja jedanaesteraca, a nakon isteka 90 minuta rezultat je bio 1-1 (produžetaka nije bilo). Upravo je "vatreni" zabio jedini gol talijanske momčadi, i to na kakav način. Na lijevoj strani ruba kaznenog prostora "izvozao" je dvojicu Arsenalovih braniča i zatim snažnim projektilom zatresao mrežu Davida Raye.

BATI-GOL VIDEO Kakav majstor! Baturina slomio dvojicu braniča Arsenala pa sjajno zabio. Pogledajte gol
VIDEO Kakav majstor! Baturina slomio dvojicu braniča Arsenala pa sjajno zabio. Pogledajte gol

- Moramo ovako nastaviti, bez obzira protiv koga igramo, i moramo pokušati pobijediti u svakoj utakmici - odlučno je poručio Baturina nakon utakmice, pa dodao...

Coppa Italia - Semi Final - Second Leg - Inter Milan v Como
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

- Jako sam sretan zbog gola, ali još sam sretniji zbog igre momčadi. Igrali smo protiv jedne od najvećih momčadi na svijetu i pokazali smo da se možemo natjecati s najboljima. Osjećam se sjajno - izjavio je, a njegov gol protiv Arsenala pogledajte klikom OVDJE.

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Dodajmo kako je Arsenal slavio s 4-3 u raspucavanju jedanaesteraca, a za Como je prvi penal promašio hrvatski nogometaš Ivan Smolčić, kojem je Raya obranio pokušaj s bijele točke.

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