BBC predstavio Hrvatsku pa dva puta napravio ogroman gaf. Evo kako su opisali Dalićeve trupe

Jedan od najpoznatijih medija na svijetu, britanski BBC, objavio je veliki tekst u kojem je predstavio Hrvatsku za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Ono što je prvo zapalo za oko nije sama analiza momčadi te njene prednosti i mane, već jedna nevjerojatna greška. Naime, BBC je sastavio prvih 11 Hrvatske i dvojici igrača krivo napisano ime!

BBC je naveo formaciju 3-4-2-1 s Livakovićem na golu, Šutalom, Vuškovićem i Gvardiolom u zadnjoj liniji te je tu sve dobro, a onda se dogodila prva greška. Na desnu stranu stavili su "Stanica(!?)" gdje su vrlo vjerojatno mislili na Josipa Stanišića. Ostatak veze je dobar i tu su Modrić, Kovačić te je lijevo Perišić. Zatim još jedna greška. Dvojac iza napadača je "Susic(?!)", dakle vjerojatno Petar Sučić, te Andrej Kramarić. U napadu je Ante Budimir. Dva nevjerojatna gafa koja nitko nije očekivao.

Foto: BBC

A što misli BBC o Hrvatskoj? Ovako su napisali na koje igrače treba paziti.

"Kapetan. Nogometaš. Legenda. Sada s 40 godina, Luka Modrić i dalje postavlja standarde i vodi igru ​​za klub i reprezentaciju. Čovjek s maskom, koju bi trebao nositi kako bi zaštitio slomljenu jagodičnu kost, osvojio je Zlatnu loptu 2018. i najbolji je hrvatski igrač svih vremena. Tu je i 19-godišnji središnji branič Luka Vušković, koji je poboljšao svoju reputaciju na posudbi u Hamburgu. Nominirani igrač sezone Bundeslige natjerao je Zlatka Dalića da preispita svoju formaciju. Nakon godina vođenja napada Hrvatske, Andrej Kramarić sada napreduje u svojoj omiljenoj 'dubljoj' ulozi. Njegovih 140 golova u njemačkoj najjačoj ligi u posljednjem desetljeću je fenomenalan te je odmah iza Roberta Lewandowskog", stoji u tekstu.

Zatim su dali opis same reprezentacije.

"U 30 godina od svog prvog velikog natjecanja Hrvatska je iznjedrila dvije zlatne nogometne generacije. Prva, predvođena legendarnim napadačem Davorom Šukerom, na svom je debiju stigla do četvrtfinala Europskog prvenstva 1996., a dvije godine kasnije osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. Druga, aktualna generacija ostvarila je još veće uspjehe. Hrvatska je 2018. godine izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva, četiri godine kasnije ponovno se popela na pobjedničko postolje osvojivši treće mjesto, dok je 2023. završila kao doprvak Lige nacija. Unatoč godinama, iskusna jezgra reprezentacije i dalje prkosi vremenu te nastavlja predvoditi momčad na najvećoj sceni", napisali su pa dodali:

"Hrvatska bez sumnje kontinuirano stvara vrhunske nogometaše. Mnogi od njih stasali su u akademijama u kojima se od mladih igrača tražila svestranost, pa su često igrali u veznom redu bez obzira na svoju prirodnu poziciju kako bi razvili cjelovitije razumijevanje igre. Ipak, ono što ponajviše krasi ovu generaciju nisu samo nogometne kvalitete, već i karakter. Borbenost, snažan nacionalni ponos i zajedništvo temeljne su vrijednosti koje pokreću hrvatsku reprezentaciju i čine je konkurentnom protiv svakog suparnika".

