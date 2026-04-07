Beljo u lovu na Zlatnu kopačku: Vode Kane, Mbappé i Haaland, napadač Dinama već je u Top 10

Dion Drena Beljo (24) i dalje igra u nevjerojatnoj formi. Napadač Dinama prvi je strijelac HNL-a s 22 postignuta gola, pet puta je tresao suparničke mreže na europskoj sceni, jednom zabio i u hrvatskom kupu. I tako je u 38 dosadašnjih ovosezonskih nastupa poentirao čak 28 puta. Beljo je posebno raspoložen u zadnje vrijeme, tako je u posljednja tri nastupa zabio osam, a u zadnjih 12 HNL utakmica čak 17 golova. Fascinantno...

Takvim golgeterskim učinkom, Dinamova "devetka" se priključila i najboljim napadačima Europe u borbi za Zlatnu kopačku. Jasno, Beljo i dalje nije blizu samom europskom vrhu, ali je po toj ljestvici trenutačno među deset najboljih napadača Europe. Napadačima se tako, u borbi za Zlatnu kopačku, svaki gol množi s koeficijentom 1, 1,5 ili 2, ovisno o tome u kojoj ligi nastupaju.

Golgeterima iz Liga petice se svaki zabijeni gol množi s koeficijentom 2, dok se Beljini golovi u HNL-u množe s 1,5. Najbolji napadač HNL-a tako na svom kontu ima 22 (prvenstvena) gola ili ukupno - 33 boda. Borbu za Zlatnu kopačku predvodi nezaustavljivi Harry Kane koji je u dresu Bayerna zabio 31 prvoligaški gol, time došao do (ne)dostižna - 62 boda.

Na drugom i trećem mjestu nalaze se još dvije nogometne "zvjerke" Kylian Mbappé i Erling Haaland. Najskuplji igrač madridskog Reala zabila je u La Ligi 23 gola, trenutačno ima 46 bodova, dok je napadač Manchester Cityja u Premier ligi poentirao 22 puta, tako stigao do 44 boda u poretku za Zlatnu kopačku.

Četvrtu i petu poziciju drže Vedat Muriqi (Mallorca) i Igor Thiago (Brentford) koji su trenutačno na 19 prvenstvenih golova ili - 38 bodova. Najbolji strijelac portugalske lige, Kolumbijac Luis Suarez (Sporting Lisabon) zabio je 24 gola, ali uz koeficijent 1,5 stigao je do 36 bodova, toliko ih ima i napadač Stuttgarta Deniz Undav koji je na bundesligaškim terenima zabio 18 puta.

A onda slijede Paul Onuachu (Trabzonspor), Ayase Ueda (Feyenoord) i Dion Drena Beljo (Dinamo) koji su zabijali 22 puta. I koji trenutačno zaokružuju listu od deset najboljih europskih strijelaca današnjice. Beljo se tako našao među nogometnom elitom, a nastavi li na domaćim terenima "trpati" u kontinuitetu, mogao bi dodatno napredovati na ovoj ljestvici. I biti još bliže pozivu Zlatka Dalića za Svjetsko prvenstvo u SAD-u... 