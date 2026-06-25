BiH kao treća ide dalje. Evo gdje se nalazi Hrvatska u toj računici

Brazil i Meksiko opravdali su ulogu favorita uvjerljivim pobjedama od 3-0 protiv Škotske, dok su Lavovi s Atlasa bili bolji od Haitija 4-2. Bosna i Hercegovina te Švicarska također su upisale važne bodove ubilježivši pobjede protiv Katara (3-1) i suorganizatora Kanade (2-1). 'Zmajevi' su po prvi put u povijesti prošli grupu i to kao jedni od najbolje trećeplasiranih reprezentacija.

OVDJE pogledajte pogotke koij su odveli BiH prvi put dalje.

Istu sudbinu je doživio i svojedobni domaćin Mundijala, Južnoafrička Republika koja je iznenađujućom pobjedom nad J. Korejom prošla dalje (1-0).

Najbolje trećeplasirani

Proširenjem natjecanja s 32 na 48 momčadi, grupu prolaze tri momčadi, a ne više samo dvije. Budući da u osminu finala prolaze ukupno 32 reprezentacije, sama prva dva mjesta iz svake skupine (njih 24) nisu dovoljna da popune kostur natjecanja. Zato se kreirala zasebna tablica svih 12 trećeplasiranih ekipa, s koje će 8 najboljih (gledajući bodove, a zatim gol-razliku) također izboriti prolazak u iduću rundu.

Vatreni

Prema trenutačnom poretku, prva trećeplasirana je BiH koja je odigrala tri utakmice, skupila četiri boda i gol razliku 5:6 ili -1. Iza nje slijedi Švedska s utakmicom manje, tri boda i gol razlikom 6:6 ili 0. Na trećem mjestu je Hrvatska koja također ima još jednu utakmicu za odigrati, tri boda i negativnu gol razliku 3:4 ili -1.