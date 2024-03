BiH se istu večer približila EU i izgubila Euro. Mediji u šoku: 'Sve je bilo savršeno, a onda...'

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostala je bez Europskog prvenstva na šokantan način. Vodili su susjedi do 85. minute. Matviienko je zabio autogol u 57. minuti i bacio zenički stadion u delirij. Izgledalo je kao da će ovo biti jako dobar dan za susjede, jer osim što su dobili zeleno svjetlo za početak pregovora s Europskom unijom, došli su i na korak do Europskog prvenstva i to prvog u povijesti.

Držali su se "zmajevi" do same završnice utakmice, a onda je Jaremčuk zabio za 1.1- Tri minute kasnije novi šok za domaće nogometaše. Dovbik je zabio za 2-1 i uništio gotovo sve nade BiH za pobjedu. Igrači Save Miloševića nisu imali snage za izjednačenje i Ukrajina se plasirala u finale doigravanja za Euro.

Foto: Amel Emric

Navijači u BiH ostali su tako teško razočarani, a i tamošnji mediji gotovo da ne mogu vjerovati što se dogodilo. SportSport.ba opisao je ovu utakmicu kao tragičnu, i pišu da je sve bilo savršeno, a da se onda dogodio raspad sistema.

Propala još jedna šansa

"Nakon očajnih kvalifikacija, malo tko je bio optimist pred večerašnji okršaj sa Ukrajinom, ali izabranici Save Miloševića odigrali su jako dobru utakmicu, pokazali da imaju kvalitetu, ali nedovoljno. Nedostajalo je i malo sreće, a naročito pametnih odluka u završnici utakmice, pa su Ukrajinci s dva gola za samo tri minute došli do preokreta i plasmana u finale baraža", pišu u istom tekstu.

Dnevni avaz piše sljedeće:

"Zmajevi“ su se od samog starta dobro postavili. Pritiskali smo Ukrajince u napadu, a oni su obrani su odlično stajali i sprječavali nalete favorizirane 24. selekcije svijeta", a zatim dodaju;

"Iako se igralo osam minuta nadoknade, naša selekcija se nije uspjela vratiti u utakmicu. Propala je ovako još jedna šansa da se domognemo Europskog prvenstva."

Bosna i Hercegovina ostala je bez još jednog Europskog prvenstva. Susjedi se nikada nisu kvalificirali na ovo prvenstvo, a ovo im je ukupno peti poraz u baražima za velika natjecanja.

"Europsko prvenstvo i dalje samo san: Ukrajina velikim preokretom porazila Zmajeve", naslov je u Oslobođenju.

"Bio je to i konačan rezultat, Bosna i Hercegovina još jednom staje u baražu, a Ukrajina ide u finale baraža gdje će igrati protiv Islanda. Nama ostaje još prijateljska utakmica protiv Izraela na Grbavici.", dodaju u istom tekstu.