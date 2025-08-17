Obavijesti

LOŠ GUBITNIK

Bijesni Britanac se žalio na suce, optužio Hrgovića za jednu stvar

Piše Boris Trifunović,
Foto: Hamad I Mohammed

Meč je bio fantastičan i David Adeleye je imao svijetle trenutke, no izgubio ga je tijekom deset rundi, a ne u nekoliko situacija

U pobjedi se ne uzvisi, a u porazu se ne ponizi. Ili - bolje bi bilo da stoički i muški podneseš rezultat kakav god da bio. Britanski boksač David Adeleye (28) prvo je pronašao izgovor u činjenici da je morao piti antibiotike prije meča s Filipom Hrgovićem (33), a potom je razlog poraza u Kingdom Areni u Rijadu pronašao i u sucima.

Barem on to tako vidi.

- Sudac nije reagirao. Nisam mogao razgovarati sa sucem dok sam imao protivnika ispred sebe, ali sam mu rekao da mora nešto poduzeti. Udarao me u potiljak, a on nije ništa učinio. Da ga je upozorio, stvari bi možda izgledale drugačije - rekao je Adeleye referirajući se na situacije u klinču tijekom kojih je Hrgovića optužio da ga je udarao u potiljak.

Meč je bio zaista dobar i Britanac je imao svijetle trenutke, no izgubio ga je tijekom deset rundi, a ne u nekoliko situacija kada su boksači bili u klinču.

Hrgović je pokazao iznimnu boksačku i tehničku inferiornost naspram suparnika koji je suvereno koračao prema vrhu svjetskog boksa, pokazao je da ima granitnu bradu i srce kao planinu te uvjerljivo i zasluženo slavio u pohodu na samu elitu teške kategorije.

