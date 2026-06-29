Bilić progovorio o Livaji: Tek trebam razgovarati s njim i agentom, no suspendiran je

Dan nakon što je Hajduk zbog nediscipline udaljio Marka Livaju s priprema, na Poljudu je održana redovna Glavna skupština kluba. Okupljanje dioničara počelo je nešto poslije 18 sati u kinodvorani stadiona, a u središtu pozornosti našla se upravo neizvjesna budućnost Hajdukova kapetana.

Skupština se održava u vrlo osjetljivom trenutku za splitski klub. Iako je dnevni red obuhvatio financijsko poslovanje, izvješće Nadzornog odbora, osvrt Uprave na 2025. godinu i projekcije do kraja 2026., javnost su najviše zanimale dvije aktualne teme: Livajina suspenzija i ponuda tvrtke WhiteBit za suradnju s Hajdukom. Iza WhiteBita stoje ukrajinski poduzetnik Volodimir Nosov i nekadašnji hrvatski nogometaš Ivica Pirić, a ponuda za sponzorstvo stigla je u klub početkom prošlog tjedna.

Na skupštini su sudjelovali predsjednik Uprave Ivan Bilić te članovi Uprave Marinka Akrap i Zlatko Žuro. Nadzorni odbor predvodio je njegov predsjednik Ljubo Pavasović Visković. Dioničari su predstavljali 517.798 dionica, odnosno 96,52 posto temeljnog kapitala, čime su ispunili uvjete za održavanje skupštine. Bilić je za predsjednika skupštine predložio Tonija Mandića, dok je Gordan Šangut predložio samoga sebe.

- Za predsjednika Uprave Hajduka predlažem Gordana Šanguta tj. sebe. Molim da se ovaj prijedlog stavi na glasanje – kazao je Gordan Šangut i čestitao hrvatskoj reprezentaciji.

Mandić je na kraju izabran s 517.793 glasa za, četiri protiv i jednim suzdržanim. Šangut je potom uputio čestitke hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na uspjehu na Svjetskom prvenstvu.

- Pravilo demokracije je birati i biti biran i predlagati i biti predložen. Zamoljen sam od navijača izraziti čestitke HNS-u, izborniku Daliću i igračima. I Hajduk je dio toga bez obzira što se ne slaže s mnogočim što se tamo događa - rekao je Gordan Šangut.

Predsjednik Hajdukove Uprave Bilić odmah se na početku osvrnuo na slučaj Marka Livaje. Naglasio je da je suspenzija s priprema zasad jedina službeno potvrđena informacija te odbacio dio navoda koji su se pojavili u javnosti, prenosi Dalmatinski portal.

- Kao klub smo se jučer službeno očitovali o događaju koji je vezan uz Marka Livaju. On je trenutno suspendiran s priprema. To je jedina stvar koja je službeno činjenica. Pojavile su se i neke druge stvari u medijima. Klub tek treba s njim razgovarati i s njegovim agentom. Niz neistina osporavam, želio bih da se držimo dnevnog reda skupštine. Godina 2025. je nastavila prema cilju o financijskoj stabilnosti, poslovnih procesa i organizacijske strukture.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je tijekom prošle sezone prodao 19.123 pretplate, a Bilić je najavio da će klub u idućem razdoblju dodatnu pozornost posvetiti infrastrukturnim projektima.

- Pred kraj 2025. godine započeti su intenzivni razgovori po pitanju novog stadiona, stadiona na Poljudu, kampa. To će stoga onda biti većinom dio nekih od sljedećih točaka - kazao je Bilić.

Dioničar Josip Tadinac upozorio je na porast troškova plaća. Hajduk je 2024. za plaće izdvojio 20,2 milijuna eura, dok je taj iznos 2025. narastao na gotovo 21 milijun eura.

- Tendencija je spuštanja plaća, pogotovo što se tiče igrača prve momčadi. Neke od ovih plaća su vezane uz prijašnja razdoblja - objasnio je predsjednik Bilić.

Split: Tematska sjednica Gradskog vijeća o budućnosti stadiona Poljud | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na skupštini se otvorilo i pitanje povećanog troška trenera u protekloj godini. Bilić je objasnio da je dio primanja bivšeg trenera i njegova stručnog stožera bio vezan uz završetak sezone.

- Dio plaće koje je imao bivši trener i njegov stožer bio je vezan samo za kraj sezone i tako je bilo napravljeno u obje godine. Ne postoje bonusi. Plaća mu je u prvoj godini bila niža.