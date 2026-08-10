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OPTIMISTIČNI PREDSJEDNIK

Bilić se oglasio nakon novog razočaranja: Imamo dovoljno vremena za ispraviti loš start

Piše Ivan Kužela,
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Bilić se oglasio nakon novog razočaranja: Imamo dovoljno vremena za ispraviti loš start
Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Hajduk je u zadnjim sekundama ispustio pobjedu protiv Istre, a Poljud je eruptirao zvižducima i porukom "Uprava, odlazi". Bilić dan nakon poručuje da se sve stigne ispraviti te da je fokus sada na Europi

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Hajduk je u zadnjim sekundama utakmice prosuo pobjedu protiv Istre na Poljudu. Domaći su imali 2-1 do pete minute nadoknade, a onda je Splićane šokirao Ahmeti koji je ostao sam kao duh u kaznenom prostoru i zabio za 2-2. Tako je Hajduk ostao bez tri boda i u drugom susretu na otvaranju sezone. Navijači na Poljudu nisu bili zadovoljni, krenuli su zvižduci, a onda se s tribina čulo "Uprava, odlazi". Navijači su vikali i pogrdne stvari prema predsjedniku Ivanu Biliću koji se dan nakon utakmice oglasio za Dalmatinski portal.

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Foto: 24sata

- Svjesni smo opravdanog nezadovoljstva i dojam svih u Klubu je da smo sinoć izgubili utakmicu. Nismo dobro krenuli u prvenstvo, ali imamo dovoljno vremena za ispraviti loš start. Aktivno radimo na dovođenju nekoliko igrača koji će dodatno osnažiti momčad.

Sad je cilj proći dalje u Europi.

- Fokus cijelog Kluba je na uzvratnoj utakmici protiv Žalgirisa te nastavku europskog puta. Imamo veliku priliku da nakon više od 15 godina izborimo ulazak u grupnu fazu europskog natjecanja i klubu osiguramo stabilniju budućnost. Do tog cilja možemo doći jedino zajedno, zato pozivamo navijače da nam budu glasna i snažna podrška na putu prema play offu Konferencijske lige'.

Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk
Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk u četvrtak igra uzvratnu utakmicu sa Žalgirisom. Na prvom susretu su 'bili' u Splitu slavili 5-2 i jednom nogom su u doigravanju za Konferencijsku ligu. 

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Komentari 53
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