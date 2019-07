'Bilo je teže nego protiv Rijeke, a u Poljskoj sam bio i 'desetka'

Želio bih čestitati igračina na pobjedi. Bili smo bolji na terenu i stvorili smo bolje prilike. Mogli smo i uvjerljivije pobijediti jednu ekipu koja zna igrati nogomet i koja ima jako neugodne igrače. Nismo im dali previše i moram biti zadovoljan, rekao je trener Dinama Nenad Bjelica nakon uvjerljive pobjede njegove momčadi nad Lokomotivom u prvom kolu nove sezone HNL-a.

Bjeličin stroj izgledao je izvanredno, potpuno su dominirali utakmicom, a u drugom dijelu su malo stali, a na to sve je utjecala vrućina.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Naravno da smo imali boljih i lošijih faza. Na tome moramo raditi kako se to više ne bi događalo. Ali na početku smo sezone i vjerujem da ćemo se dizati iz utakmice u utakmice. Zdravi su svi igrači, dolaze nam i Šunjić i Majer. Stvarno imamo ozbiljne igrače i još nam nedostaje osam igrača. Vidjet ćemo do utorka tko će igrati protiv Saburtala - rekao je Bjelko.

Pobjeda je mogla biti i uvjerljivija, ali Izet Hajrović promašio je penal sredinom prvog poluvremena.

- Već četvrti penal koji smo promašili. Vidjet ćemo tko će pucati sljedeće penale, možda će netko dobiti priliku tko je promašivao već - kaže Bjelica, a onda je spomenuo i Olma koji se nedavno vratio nakon zasluženog odmora.

- Olmo je odradio prva dva treninga i napravit ćemo ciklus u ovih 10 dana kako bi ga pripremili za nastavak sezone.Olmo mi djeluje super. Jedva je dočekao da se priključi dečkima. Mi smo svi navijali na Euru za njega i on je osjetio tu ljubav i toplinu s naše strane. Vjerujem da će se on brzo pripremiti. Vidjet ćemo hoće li to biti u Dinamu ili nekom drugom klubu, ali on je čiste glave i neće s njim biti problema.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Modri u utorak igraju protiv Saburtala u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka, a Bjelica smatra kako su Gruzijci slična momčad kao Lokomotiva.

- Mislim da će protiv Saburtala biti slična utakmica u kojoj ćemo mi puno imati loptu. Morat ćemo paziti na njihove brze kontre. Mogla bi to biti dosta slična utakmica.

Luka Ivanušec se već tjednima spominje kao moguće pojačanje Dinama, a Bjelica sigurno ne bi imao ništa protiv.

- Ivanušec je nezgodan igrač. On je vrh hrvatskog nogometa i jedan od najboljih koji igraju u hrvatskoj ligi, a ako izuzmemo igrače Dinama onda i najbolji, ali u ovom trenutku je igrač Lokomotive - zaključio je trener Dinama.

Fantastičnu utakmicu odigrao je Damien Kadzior koji je suvereno dominirao na sredini terena i pokazao da može igrati skoro na svakoj poziciji na koju ga Bjelica smjesti.

- Moja igra u sredini terena? Dobro se tu osjećam, pa ja sam pola karijere u Poljskoj odigrao na poziciji 'desetke'. Sve ima svoje prednosti i mane, ali mislim da mogu dobro odigrati i u vezi- rekao je junak u pobjedi Dinama Damian Kadzior.

- Hoćemo pričati na hrvatskom ili engleskom - rekao je poslije utakmice dobro raspoloženi Damian Kadzior, pa nastavio:

- Idemo pola-pola. Odigrali smo dobru utakmicu, ali je bilo dosta teško. Analizirali smo Lokomotivu, znali smo da imaju brze i kvalitetne igrače u napadačkom dijelu igre. Prvih 25 minuta smo igrali odlično, baš jako dobro, to nam je rekao i trener. Poslije toga smo Lokomotivi dali previše prostora. Oni su opasni iz kontranapada, a mi se tu nismo dovoljno dobro branili. Za mene je ovo bila teža utakmica od one protiv Rijeke, tu smo morali puno više trčati unazad, ali dobro je. Pobijedili smo, a mogli smo slaviti i uvjerljivije. Teško je igrati po ovakvim vrućinama, pa se sada moramo dobro odmoriti prije Gruzije.

Vi ste otvorili goste sjajnim udarcem...

- Da, dobro je ispalo, haha. Osjećam se dobro, konačno sam s Dinamom prošao kompletne pripreme u Sloveniji, i tamo sam zabio nekoliko golova. Evo, sada sam sretan zbog prvog prvenstvenog gola u novoj sezoni, ali važnije je što smo dobili kvalitetnog suparnika. Kažem, nemamo puno vremena za odmor, čeka nas važna utakmica u utorak.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kolika vam je razlika igrati na krilu ili u sredini terena?

- Pa i kada igram na desnom krilu, ja nisam tipični krilni igrač, već više volim s loptom ulaziti u sredinu, tražiti prostor za udarac ili neko dodavanje. Dobro se osjećam i u sredini, najvažnije da mi trener vjeruje i daje mi priliku, a znam d mogu konkurirati i za više pozicija. Igrati 'osmicu', 'desetku', biti lijevo ili desno.

Utorak i Saburtalo?

- Bit će teško, ali mi moramo biti pravi. A kada smo takvi, ako ćemo trčati kako treba, sve će biti dobro. Vjerujem da ćemo pobijediti već u Gruziji, pa u Zagreb prije uzvrata stići s prednošću - završio je Kadzior.

Odličnu partiju pružio je i Mislav Oršić.

- Bila je dobra utakmica, mislim da su i gledatelji mogli biti zadovoljni. Bitna nam je ovo pobjeda na početku prvenstva, a daje nam i važno samopouzdanje pred nove europske ispite. Dobro smo se pripremili u Sloveniji, danas smo imali dosta dobrih akcija, ali idemo dalje, moramo nastaviti tako. Najvažnije da se još bolje pripremimo za utorak i okršaj s Gruzijcima - kaže Mislav Oršić, pa dodaje:

- Odlično smo krenuli u sezonu, to je dobar znak. Važne su nam ove pobjede, ali i kvalitetne predstave protiv Rijeke i Lokomotive. Sada se okrećemo Saburtalu. Iskreno, o njima ne znam baš ništa, mi idemo utakmicu po utakmicu, misli su nam bile okrenute Lokomotivi, sada se tek okrećemo njima. Mi sigurno nikoga ne podcjenjujemo, tako smo razmišljali i prošle sezone, to se pokazalo dobrim putem. Gladni smo i dalje, želimo još puno uspjeha.

Puno toga se danas vrtjelo oko vas. Zabili ste, dali loptu za penal, imali još niz dobrih poteza...

- Ma dobro, cijela momčad je odigrala dobru utakmicu, stvorili smo puno prigoda što je jako dobro. Ali, imali smo i jedan pad u prvom dijelu, tu je Lokomotiva stigla do penala. Tu se utakmica mogla i okrenuti, ali je to Livaković odlično obranio. Odmah se se digli, zabili drugi gol i sve je bilo gotovo - završio je Oršić.

Igrači Lokomotive bili su prilično iskreni...

- Dinamo je bio bolji, odigrali su jako dobru utakmicu. Obrana penala Hajroviću? Sigurno da mi je drago zbog toga, ali i Livaković se ubrzo istakao obranom penala na drugoj strani - poručio je vratar Krunoslav Hendija, dok je Luka Ivanušec bio kratak:

- Moja budućnost? Vidjet ćemo, tu ne ovisi sve o meni. Bila je i ta ponuda Dinama, vidjet ćemo kako će sve ispasti.