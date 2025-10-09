Obavijesti

NESLAVNI KRAJ

Bio je hit dinamovac. Ponovno se ozlijedio i odlazi iz kluba?

Piše Luka Tunjić,
Dinamo i Lokomotiva sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Posebno je oduševio u velikim utakmicama. Zabio je dva gola Hajduku, a protiv "bijelih" je imao i asistenciju, kao i protiv Milana u Ligi prvaka

Dinamo je posljednjih sezona promašio s brojnim transferima, pogotovo onima iz Francuske, ali jedan od rijetkih koji se dokazao u pozitivnom svijetlu bio je bek Ronael Pierre-Gabriel (27), koji je stigao iz Nantesa kao besplatno pojačanje. Za Dinamo je odigrao 52 utakmice i zabio četiri gola uz isti broj asistencija.

Posebno je oduševio u velikim utakmicama. Zabio je dva gola Hajduku, a protiv "bijelih" je imao i asistenciju, kao i protiv Milana u Ligi prvaka. Francuski bek pokazivao je sjajnu kvalitetu u napadačkoj fazi igre, ali je ove sezone pao u zaborav na Maksimirskoj 128.

Zvonimir Boban doveo je Morisa Valinčića na poziciju desnog beka, a Pierre-Gabriel, koji je često igrao i lijevog beka, mučio je muku s ozljedom. Najprije je Dinamo iznenadio kada je objavio popis igrača za Europsku ligu, na kojem nije bilo Francuza.

Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iz Dinama su tu odluku obrazložili time da je Pierre-Gabriel ozlijeđen, iako nitko nije znao da se radi o ozljedi koja ga je duže izbacila iz pogona. Nedavno je Pierre-Gabriel opet počeo trenirati, ali je naišao na nove probleme.

Sportske novosti pišu kako se Francuz opet ozlijedio i kako je sada i više nego moguće kako će na zimu napustiti Maksimir. Ugovor s Dinamom ionako mu ističe sljedeće ljeto, stoga je vrlo realna opcija da "modri" pronađu zajednički jezik s Pierre-Gabrielom i ranije završe tu suradnju.

