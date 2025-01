Bio je u Dinamu, a danas je u Arsenalu drugi najskuplji stoper svijeta! 'Bio nam je preskup...'

Brazilski stoper Gabriel Magalhães (27) na mala vrata došao je u Dinamo u veljači 2018. Prvi dio te sezone proveo je na kaljenju u Troyesu, ali nije se naigrao pa ga je Lille proslijedio "modrima" uz opciju otkupa ugovora. Većinom je trenirao i igrao za Dinamo II, koji je igrao u drugom rangu. U 10 nastupa zabio je dva gola.

- Na prvim treninzima u drugoj momčadi Dinama baš i nije briljirao, izgledao je kao da će "probušiti" loptu, ha, ha. Međutim, kad se prilagodio, odskakao je kvalitetom - govorio nam je Marko Mikulić (30), koji je tih dana branio za drugu momčad kluba iz Maksimirske 128.

Gabriel kod Marija Cvitanovića, tad trenera prve momčadi, nije dobio ni minute. Nikola Jurčević naslijedio je Cvitanovića i pod njim je Gabriel odigrao jedinu utakmicu za "modre". Bilo je to u 32. kolu na Maksimiru protiv Rijeke. Stasiti Brazilac odigrao je svih 90 minuta u paru s Dinom Perićem, a gosti su pobijedili 1-0 golčinom Maxwella Acostyja.

Zašto Gabriel nije igrao više? Dinamo je imao i Amira Rrahmanija, Filipa Benkovića, Marka Leškovića, spomenutog Perića... Svi u Dinamu znali su da je Gabriel bomba od igrača i nisu ga željeli gurati u prvu momčad kako bi mu na taj način koliko-toliko srušili cijenu pa ga po povoljnijim uvjetima pokušali dovesti iz Lillea. Francuzi su bili nepopustljivi u pregovorima, tražili su i više od pet milijuna eura.

- Mi smo svi vrlo brzo vidjeli da se radi o ozbiljnom igraču, modernom stoperu, trenirao je s nama, odigrao tu jednu utakmicu. Pričao sam s njim, moj pomoćnik Marko Marić (danas sportski direktor Dinama, op. a.) prevodio je francuski, rekao sam mu tada da sam njime jako zadovoljan, da je on igrač koji bi nam bio pojačanje i da s njim ozbiljno računam za iduću sezonu. No, Gabriel je u ugovoru imao takvu odštetnu klauzulu, višemilijunsku, da je i Dinamu bio preskup, bila je to nemoguća misija - kazao je Jurčević.

Gabriel se na kraju sezone vratio u Lille. U idućih šest mjeseci odigrao je tek jednu minutu protiv Marseillea. Na proljeće je konačno dočekao svojih pet minuta. Ozlijedilo se nekoliko stopera, među njima i senator Rui Fonte. Gabriel je zablistao i više nije ispuštao mjesto prvotimca. Prešao je 2020. u Arsenal za 26 milijuna eura.

Za londonski klub u 197 utakmica zabio je 20 golova uz dvije asistencije. Postao je i reprezentativac Brazila. U 13 utakmica zabio je jedan gol. Sa 75 milijuna eura drugi je najvredniji stoper na svijetu. Prema Transfermarktu više vrijedi tek William Saliba, klupski mu kolega, koji je na 80 milijuna.

