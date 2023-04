Bišćan: Šimić i ja smo po cijele dane u klubu, a s Bočkajem sam prilično iskreno razgovarao...

Zna se što nas čeka u Puli, svi koji prate nogomet znaju kako Istra igra nogomet s glavom i repom, ciljem i planom. Oni imaju svoj stil igre, tako to traje, sigurno da smo u potpunosti koliko je to god moguće upoznati s njima i njihovom kvalitetom. Spremni smo, očekuje nas zahtjevna utakmica kod Istre, kaže Igor Bišćan.

Dinamo u subotu u 17 sati gostuje na Aldu Drosini, na jednom od terena koji je prije mjesec dana presudio njegovom prethodniku Anti Čačiću- Zagrepčani su tada u Puli poraženi 1-0, a "modri" sad vjeruju u revanš.

- Da, igrači imaju to negativno iskustvo otprije mjesec dana, to bi nam trebalo pomoći u pripremi ove utakmice. Istra je opasan suparnik, ali mi želimo nastaviti pozitivan niz, osvojiti nova tri boda i doći još korak bliže naslovu prvaka - kaže Igor Bišćan, pa dodaje:

- Zdravstveno stanje? Sve je slično kao i prije. Bruno Petković je s nama odradio par treninga, u nekim dijelovima čak i radi zajedno s momčadi. Vidjet ćemo u kakvom je stanju, ali nećemo ništa forsirati. Izvan kadra su nam i dalje Theophile i Boško Šutalo.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ante Čačić se zadnji put jako žalio na pulski travnjak...

- Da, zadnji put teren nije bio u najboljem stanju, ali kako nama tako i njima. I oni vole igrati po zemlji, to se vidi po njihovim rezultatima. Istra ne zabija previše golova doma, a jedno od najboljih utakmica odigrali su u Splitu na jako dobrom terenu. Ma i njima bi odgovarao bolji teren. Vjerujem da će biti bolji nego prije, pa da će i utakmica biti bolja. Ako ne bude, moramo se prilagoditi tome, nema nam druge, moramo biti pametniji.

Pred Dinamom je niz od tri utakmice u osam dana, tu će s obzirom na kratak igrački kadar biti puno prostora za rotacije...

- Da, ali tu su i drugi igrači koji su uz momčad, ali nisu puno igrali u mom mandatu poput Pere Bočkaja ili Moharramija. Evo, Pero Bočkaj odlično trenira, u par razgovora koje smo obavili dali smo si do znanja kakva je stiaucija, što očekujemo jedan od drugoga. Stvar je jasna, vidjet što će nam vrijeme donijeti, puno držim do rada na treningu, do ponašanja i odnosa kad stvari nisu idealne - priča Igor Bišćan, pa nastavlja:

- Nezgodan je period ispred nas, tri utakmice u osam dana. OK, Pulu nam je nešto lakše pripremiti, za tu utakmicu se pripremamo sedam dana, a poslije ćemo vidjeti kako će se te utakmice odvijati. Nije jednostavno igrati tri utakmice, vjeruje da će nam se vratiti Bruno, on bi nam povećao roster za manevar, ali i donio novu kvalitetu. Vjerujem da ćemo koristiti što više igrača, bitno da su svi spremni i dobro rade.

'Pula mi budi lijepe uspomene'

U Puli ste s Rijekom osvojili Kup Hrvatske, tamo i s U-21 reprezentacijom izborili Europsko prvenstvo...

- Jako se ugodno osjećam u Puli, na Aldu Drosini. Mislim kako sam tamo sa svojim stožerom dobio sve utakmice, neke su nam bile jako bitne. Sad sam trener Dinama, to znači neko novo iskustvo i očkeujem od momčadi da bude insprirana i željna pobjeda. Utakmica će biti zahtjevna, te sve moje statističke broje otprije sada ništa ne znače, ali Pula mi budi jako lijepe uspomene.

Razmišljate li već što je s igračima koji su ove sezone na posudbi? Hoćete li koga od njih na ljeto vratiti u momčad?

- Igrači s posudba? Vodimo neke razgovore, razmišljamo o tim stvarima. Neću o imenima i detaljima, sezona traje i nama, pa i tim igračima koji su na posudbama, ali pratimo situaciju, razmišljamo koliko nam prilike dopuštaju o budućnosti. Ništa više od toga ne mogu reći.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na kojoj uopće poziciji vidite Petra Bočkaja?

- U takvim situacijama donosim odluku u dogovoru s igračem, bitno je pričati, doznati što njega čini sretnim. Znam iz igračkih dana, svatko sam najbolje osjeća gdje može dati najviše. Pero se vidi na lijevom beku, tu se najbolje osjeća, a kad se vratimo unatrag, možda je neke najbolje predstave pružao desno gore. Za njega je najvažnije da bude u kontinuitetu u dobrom treningu, motiviran, da se osjeća kao dio momčadi. Iskreno, daleko je od forme, bio je iskren u našem razgovoru, to jako cijenim. Možda još neko vrijeme neće moći pokazati sve najbolje od sebe, ali će brzo doći na svoj nivo, kao i ostatak momčadi koji sad nije u idealnoj formi. Konkurira za lijevi bok, ali njegova inteligencija ga stavlja i u krug kandidata za pozicije prema naprijed.

Kakva je vaša suradnja s Darijom Šimićem na svakodnevnoj bazi?

- To su stalni kontakti, ali ja sam u ovom trenutku ipak više koncentrairan na teren. I on i ja smo po cijele dane na stadionu, izmijenjujemo razmišljanja, dijelimo informacije, ali on je više uključen u ono što će se događati u budućnosti. U pripremu prijelaznog roka, budućnih prinova, rješavanja igračke križaljke. Naravno da i ja tu imam utjecaja, puno raspravljamo i pričamo, ali još se time ne bavim u onolikoj mjeri kako će to biti u dogledno vrijeme. Imamo sjajan odnos, nije nam trebalo puno vremena trebalo da uspostavimo neke stare kontatke, približimo se ljudima koji su još u klubu od naših igračkih dana. Ugodno se osjećam u Makimiru, to sam i očekivao - završio je Bišćan.

Najčitaniji članci