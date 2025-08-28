Obavijesti

MIJENJA REPREZENTACIJU

Bivša nada Dinama odabrala Sloveniju umjesto Hrvatske. Susjedi pišu: 'Ukrali smo ga'

Piše Jakov Drobnjak,
Zaprešić: Susret juniora Dinama i Celtica u Ligi prvaka mladih | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Leo Rimac (19) prošao je sve mlađe kategorije Dinama, igrao juniorsku Ligu prvaka te nastupao za mlade uzraste Hrvatske, a sada je prihvatio poziv Slovenije te je dobio poziv za njihovu U-21 momčad

Daroviti napadač Kopra i bivši dinamovac Leo Rimac (19) odabrao je nastupati za slovensku reprezentaciju. Rimac je prošao sve mlađe kategorije u Dinamu, a igrao je i juniorsku Ligu prvaka s "modrima" te imao i jedan nastup za prvu momčad. Na portalu Ekipa24 pišu kako ga je "Slovenija ukrala Hrvatskoj". Do sada je igrao za mlađe kategorije Hrvatske.

Bratislava: Susret juniora Slovana i Dinama u Ligi prvaka mladih
Bratislava: Susret juniora Slovana i Dinama u Ligi prvaka mladih | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

"Nakon dolaska u Hrvatsku, Rimac je odlučio predstavljati hrvatske nacionalne selekcije te je igrao za U-17 i U-19 uzraste. Međutim, ovog ljeta oprostio se od Dinama i vratio u Sloveniju, u Koper, klub u kojem je igrao prije odlaska u Zagreb. Istovremeno s povratkom u domovinu, donio je i odluku o promjeni reprezentacije. Nakon što ga je Hrvatska prije nekoliko godina pridobila u svoje redove, Slovenija je sada uzvratila udarac južnim susjedima", stoji u tekstu.

AKTIVIRAO PRETPOZIV Dalić proširio popis za utakmice u rujnu. Pozvao je i Bornu Sosu
DALIĆEV POTEZ HNS o nepozivanju Sučića: 'Kult i imidž reprezentacije godinama se gradio. Izbornik ga osnažuje'
Veliku ulogu za promjenu reprezentacije imao je direktor slovenske reprezentacije Milenko Aćimović.

- Zaista sam sretan što sam se vratio u slovensku reprezentaciju. Došao sam do točke kada sam se morao odlučiti za jednu od dvije reprezentacije. Na kraju sam se odlučio za Sloveniju - rekao je napadač Kopra za Planet nogomet.

Rimac je odmah dobio poziv u mladu slovensku reprezentaciju do 21 godine koju vodi Andrej Razdrh, a uskoro ih očekuju kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Prvu utakmicu igraju 9. rujna u Norveškoj.

