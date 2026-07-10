Samir Nasri proveo je deset sati u policijskom pritvoru u Parizu pod sumnjom na pranje novca, nakon čega je pušten bez optužnice. Bivšem veznjaku Cityja i Arsenala ovo je drugo privođenje u sklopu velike istrage o organiziranom kriminalu
Bivša zvijezda Cityja i Arsenala opet u pritvoru: Nasrija deset sati ispitivali zbog pranja novca
Samir Nasri (39) je u četvrtak proveo deset sati u policijskom pritvoru u Parizu, nakon čega je pušten bez podignute optužnice.
Bivšem francuskom reprezentativcu to je drugo privođenje u istom slučaju, nakon prvog ispitivanja krajem lipnja u Marseilleu.
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Istraga obuhvaća uvoz droge, zločinačko udruživanje i pranje novca, a usmjerena je na zatvorenog trgovca drogom Karima Berrebouha i Oliviera Sabbaha, ključnu figuru mreže za pranje kriminalnih prihoda.
Nasrijevo ispitivanje odnosi se na noćni klub XS u Ivry-sur-Seineu, u koji je uložio stotine tisuća eura dok je igrao za Manchester City i čiji je suvlasnik kasnije postao.
Policija sumnja da je Berrebouhova supruga posjećivala klub kako bi podizala gotovinu dok joj je suprug u zatvoru. Nasri tvrdi da je sve udjele prodao Berrebouhu, no taj dogovor navodno postoji samo na usmenoj razini.
Nasri je deset godina igrao u Engleskoj za Arsenal, Manchester City i West Ham, a s Cityjem je dvaput osvajao Premier ligu. Za reprezentaciju Francuske upisao je 41 nastup.
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