Obavijesti

Sport

Komentari 4
DRAMA S BIJELE TOČKE

Haaland i Keane stali u obranu Mbappea nakon penala: 'Tri minute čekanja je stvarno puno'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 5 min
Haaland i Keane stali u obranu Mbappea nakon penala: 'Tri minute čekanja je stvarno puno'
Foto: Elyxandro Cegarra / PsnewZ / Bes
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kylian Mbappe promašio je jedanaesterac nakon što je na izvođenje čekao više od tri minute u pobjedi Francuske nad Marokom 2-0 u četvrtfinalu, a zatim je bijesno tražio objašnjenje od suca

Admiral

Kylian Mbappe je u 25. minuti četvrtfinalnog okršaja Francuske i Maroka izborio jedanaesterac nakon prekršaja Mazraouija, no na izvođenje je čekao više od tri minute zbog VAR provjere, iseljavanja marokanskih igrača iz šesnaesterca i sučevog inzistiranja da ponovno namjesti loptu.

POGLEDAJTE GALERIJU:

SP 2026 Toronto: Ivana Knoll na utakmici između Portugala i Hrvatske
59
Foto: Instagram
30. DAN MUNDIJALA SP UŽIVO Francuzi u polufinalu, Englezima upitan ključan igrač!
SP UŽIVO Francuzi u polufinalu, Englezima upitan ključan igrač!

U međuvremenu mu je dvaput prilazio golman Bono u psihološkoj igri, a kad je konačno pucao, udarac je bio preslab i marokanski golman lako ga je obranio. Bono je time nastavio nevjerojatnu statistiku, od devet penala na Svjetskim prvenstvima svladan je samo dvaput.

Mbappe je nakon promašaja dvaput prilazio argentinskom sucu Facundu Tellu tražeći objašnjenje, vidno bijesan.

Podrška mu je stigla sa svih strana. Erling Haaland javio se na Snapchatu porukom da je 'čekati pet minuta na izvođenje penala previše', a Roy Keane bio je još izravniji.

- Više od tri minute. Znam da su to igrači svjetske klase, ali ovo je nepravedno jer se radi o situaciji pod velikim pritiskom. Vrijeme je neprijatelj napadača dok čeka - rekao je Keane za, a složio se i Ian Wright koji smatra da su golmani 'nadmudrili tehniku izvođenja penala'.

FARNCUSKA DOBILA MAROKO Hvalospjevi kapetanu Mbappéu u francuskim medijima: 'Naš spasitelj, potpuno je nezadrživ'
Hvalospjevi kapetanu Mbappéu u francuskim medijima: 'Naš spasitelj, potpuno je nezadrživ'

Mbappe se ipak iskupio na najbolji način. U drugom poluvremenu zabio je spektakularan gol iz daljine za 1-0, što mu je 20. pogodak u 20 nastupa na Svjetskim prvenstvima, a zatim asistirao Dembeleu za konačnih 2-0.

Francuska u polufinalu čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja Španjolske i Belgije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Završio je s Dinamom pa potpisao za Osijek
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Završio je s Dinamom pa potpisao za Osijek

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!
POZNAT I ROK ZA ODLUKU

DOZNAJEMO Ovo su prvi Bilićevi potezi: Preokret oko Modrića?!

Slaven Bilić u svoj stožer dovodi četiri nova čovjeka, a uz sebe će imati i nekoliko Dalićevih suradnika. Vrlo brzo će razgovarati s kapetanom kojega je, uz Perišića, jedinog imao u prvom mandatu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026