Haaland i Keane stali u obranu Mbappea nakon penala: 'Tri minute čekanja je stvarno puno'

Kylian Mbappe je u 25. minuti četvrtfinalnog okršaja Francuske i Maroka izborio jedanaesterac nakon prekršaja Mazraouija, no na izvođenje je čekao više od tri minute zbog VAR provjere, iseljavanja marokanskih igrača iz šesnaesterca i sučevog inzistiranja da ponovno namjesti loptu.

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U međuvremenu mu je dvaput prilazio golman Bono u psihološkoj igri, a kad je konačno pucao, udarac je bio preslab i marokanski golman lako ga je obranio. Bono je time nastavio nevjerojatnu statistiku, od devet penala na Svjetskim prvenstvima svladan je samo dvaput.

Mbappe je nakon promašaja dvaput prilazio argentinskom sucu Facundu Tellu tražeći objašnjenje, vidno bijesan.

🚨🗣️ Kylian Mbappe: "I threw the penalty incorrectly, but it was hard because there was confusion."



"The referee told me that there was a penalty at first and then he told me that there might not be a penalty after all."



"I lost my focus. I had never lived a situation like… pic.twitter.com/Ru98CDlbdK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 10, 2026

Podrška mu je stigla sa svih strana. Erling Haaland javio se na Snapchatu porukom da je 'čekati pet minuta na izvođenje penala previše', a Roy Keane bio je još izravniji.

- Više od tri minute. Znam da su to igrači svjetske klase, ali ovo je nepravedno jer se radi o situaciji pod velikim pritiskom. Vrijeme je neprijatelj napadača dok čeka - rekao je Keane za, a složio se i Ian Wright koji smatra da su golmani 'nadmudrili tehniku izvođenja penala'.

Mbappe se ipak iskupio na najbolji način. U drugom poluvremenu zabio je spektakularan gol iz daljine za 1-0, što mu je 20. pogodak u 20 nastupa na Svjetskim prvenstvima, a zatim asistirao Dembeleu za konačnih 2-0.

Francuska u polufinalu čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja Španjolske i Belgije.